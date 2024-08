A pesar de tener prohibido expresar públicamente su apoyo, Wendy Guevara envió un mensaje 'subliminal' a sus seguidores, en el que aparentemente se ha declarado fan del equipo Mar en La Casa de los Famosos México 2024.

La Perdida, de 30 años, expresó su apoyo al Team Mar a través de varias metáforas relacionadas con el agua, durante una transmisión en vivo, pues dejó claro su afinidad por este equipo, afirmando que le fascina el mar y no le gusta la tierra; sin embargo, ha evitado responder preguntas más directas sobre a quién eliminaría del reality.

Me gusta mucho La Sirenita y me gusta mucho el mar, me gusta bastante el mar, me fascina, me enloquece, me encanta el mar (…) a mí no me gusta la tierra