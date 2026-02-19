Premios Lo Nuestro 2026 En Vivo: Resultados, Lista de Ganadores, Actuaciones y Mejores Momentos

Una de las noches más esperadas de la música latina está en pleno desarrollo hoy con la ceremonia de Premios Lo Nuestro 2026, que se transmite en vivo desde Miami por Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX. La fiesta reúne a los artistas más influyentes de la escena latina y celebra lo mejor del último año musical.

Ángela Aguilar, Leonardo y Pepe Aguilar Rendirán Homenaje a Paquita la del Barrio en Premio Lo Nuestro 2025

Ganadores en Vivo: Lo Más Destacado

La ceremonia del Premio Lo Nuestro ya dio inicio con la conducción de Thalía.

Premio Lo Nuestro ya anunció algunos de sus ganadores en categorías clave, en una entrega que combina popularidad, impacto en streaming y votación del público.

Resultados confirmados hasta ahora:

Álbum Tropical del Año: Natti Natasha - Natti Natasha en Amargue

Mezcla Perfecta del Año: Que me Quiera Ma - Marc Anthony y Wisin

Artista Tropical del Año: Romeo Santos

Canción del Año: “DTMF” – Bad Bunny (ganador)

Nominadas incluyeron temas de Natti Natasha, Carín León, Rauw Alejandro & Romeo Santos, Karol G, Myke Towers & Darell y Shakira.

Álbum del Año: “Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny

Otras grandes nominaciones y ganadores incluyen artistas como Beéle, Fuerza Regida, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Shakira en distintas categorías.

La lista completa de ganadores continúa actualizándose conforme avanza la gala.

Mejores Momentos de Premio Lo Nuestro

Romeo Santos destacó en su discurso de aceptación al premio como Artista Tropical del Año a la comunidad latina en Estados Unidos, y se pronunció en contra de cualquier organización que antente contra ella.

Actuaciones Musicales Que Están Dando de Qué Hablar

Este año la producción sigue una tradición de shows intensos con presentaciones de figuras clave de la música latina, mezclando géneros y generaciones:

Artistas que han subido al escenario hoy:

Carín León, una de las voces mejor valoradas de México, subió al escenario para interpretar Lado Frágil.

Kanny García y Maluma conquistaron el escenario cantando en vivo 1+1.

Gloria Trevi interpretó la pieza "Un Abrazo" ataviada con un vestido blanco de encaje, acompañada de violines y bailarines.

Cristian Castro y Matisse emocionaron al público al interpretar la canción "Contigo Sin ti".

También se esperan las actuaciones de:

Romeo Santos & Prince Royce con una aparición conjunta

Carlos Vives

Maluma & Kany García

María Becerra

Sebastián Yatra & Gente de Zona

Tokischa

Thalía

Eladio Carrión, J Balvin y otros artistas urbanos en colaboraciones especiales

Estas actuaciones destacan por su variedad, desde pop y urbano hasta regional mexicano y tropical, consolidando la diversidad de la música latina actual.

Dónde Ver y Cómo Seguir los Resultados

La ceremonia continúa esta noche y puedes seguirla:

En televisión: Univision, UNIMÁS y Galavisión

Streaming: Plataforma ViX (en varios países de América Latina)

