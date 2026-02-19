Demandan a Ramón Ayala por 25 Millones de Dólares por Presunto Abuso por Parte de su HIjo

El músico mexicano Ramón Ayala, conocido como el “Rey del Acordeón”, y su hijo Ramón Ayala Jr. enfrentan una demanda civil por más de 25 millones de dólares en un tribunal del Condado de Hidalgo, Texas.

La querella fue presentada el 17 de febrero de 2026 por un exempleado de la agrupación Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte, identificado legalmente como “John Doe #1”. El demandante trabajó como fotógrafo y videógrafo en la gira de la banda desde septiembre de 2024 hasta agosto de **2025”.

Asesinan a El Pancholín, Cantante Grupero Infantil Frente a su Esposa en Guadalajara

¿Cuáles son las acusaciones en su contra?

Según los documentos judiciales, la demanda alega que Ramón Ayala Jr., hijo del cantante y también mánager de la agrupación, incurrió en actos de conducta sexual inapropiada y agresiva contra el denunciante durante la gira.

Entre las acusaciones están exposición indecente, tocamientos no consentidos, y otros comportamientos que se describen como hostiles y humillantes.

La querella también menciona que los presuntos hechos ocurrieron principalmente a bordo de los autobuses de la gira, y acusa tanto a Ayala Jr. como a la banda y a su empresa Liram LLC de no haber intervenido ni supervisado adecuadamente la conducta del hijo del artista.

El bufete de abogados The Buzbee Law Firm, con sede en Houston y dirigido por el abogado Tony Buzbee, lidera la demanda.

El despacho ha calificado las alegaciones como de un nivel de gravedad alto y busca la compensación económica por daños y perjuicios relacionados con el presunto abuso.

¿Por qué la demanda alcanza a Ramón Ayala?

La inclusión de Ramón Ayala Sr. en la demanda se basa en conceptos de responsabilidad vicaria y negligencia bajo la legislación civil de Texas, argumentando que la organización tenía la obligación de supervisar a sus empleados y personal en gira.

Algunas fuentes señalan que Ayala Sr. ha reaccionado con un comunicado expresando su posición personal y confiando en que el proceso legal esclarecerá los hechos.

El caso permanece en curso y las partes involucradas continuarán con el proceso legal en los tribunales del estado de Texas.

Historias recomendadas:

Muere la Madre de la Actriz Eugenia Cauduro: Esto se Sabe de su Fallecimiento

Premios Lo Nuestro 2026: ¿Cuándo, A Qué Hora y Dónde Ver En Vivo Ceremonia de Ganadores?