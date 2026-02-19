Muere la Madre de la Actriz Eugenia Cauduro: Esto se Sabe de su Fallecimiento

La actriz mexicana Eugenia Cauduro se encuentra de luto tras la muerte de su madre, Silvia Rodríguez, quien falleció a los 81 años después de luchar más de una década contra el cáncer.

“A nuestra compañera Eugenia Cauduro le queremos enviar nuestro pésame y un abrazo grande porque anoche falleció su mamá, la señora Silvia Rodríguez, tras una lucha contra el cáncer”, dijo Martha Figueroa en el programa Hoy.

Doña Silvia Rodríguez murió tras más de 10 años luchando contra el cáncer.

La noticia fue confirmada el 18 de febrero de 2026 por la periodista Martha Figueroa durante una transmisión del programa Hoy, donde envió sus condolencias a la actriz y su familia. Según lo reportado, Silvia Rodríguez falleció en la noche del 17 de febrero, tras una larga batalla contra el cáncer que enfrentó durante más de 10 años.

Claudia Martín Revela Cómo es Grabar en Bellas Artes para Telenovela "Juegos de Amor y Poder"

Inicialmente le dieron un año de vida; pero vivió 9 más

Durante ese tiempo, los médicos le dieron inicialmente un año de vida, pero Silvia logró superar con creces ese pronóstico y vivir muchos años más rodeada de su familia. En junio de 2024, Eugenia compartió un emotivo mensaje destacando la fortaleza de su madre y su actitud positiva ante la enfermedad, señalando que su madre “nunca se rindió”.

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, seguidores, colegas y fans de Eugenia Cauduro han expresado mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales. En el programa Hoy, donde se confirmó el deceso, los conductores enviaron un abrazo fuerte a la actriz y a toda su familia.

Eugenia Cauduro, conocida por su trayectoria en telenovelas como Una luz en el camino y Nunca te olvidaré ha mantenido un perfil público activo, aunque siempre ha sido discreta sobre su vida familiar.

Historias recomendadas: