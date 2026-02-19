Premios Lo Nuestro 2026: ¿Cuándo, A Qué Hora y Dónde Ver En Vivo Ceremonia de Ganadores?

La 38 edición de los Premios Lo Nuestro 2026, una de las galas más importantes de la música latina, se celebra este jueves 19 de febrero con la entrega de sus codiciados premios, donde artistas latinos compiten en múltiples categorías que abarcan géneros como urbano, pop, tropical y regional mexicano.

Te contamos todo lo que tienes que saber sobre la ceremonia del Premio Lo Nuestro.

Ángela Aguilar, Leonardo y Pepe Aguilar Rendirán Homenaje a Paquita la del Barrio en Premio Lo Nuestro 2025

¿Cuándo son los premios Lo Nuestro?

La ceremonia de Premios Lo Nuestro 2026 se realizará el jueves 19 de febrero de 2026 desde el Kaseya Center en Miami, Florida (Estados Unidos).

¿A Qué Hora Ver la Transmisión en Vivo?

La transmisión en vivo comenzará a las 7:00 p.m. hora local, con una antesala de alfombra roja y contenido especial llamada “Noche de Estrellas”, iniciando alrededor de las 6:00 p.m.

¿Dónde Ver la Ceremonia en Vivo?

La premiación será transmitida en televisión abierta y plataformas digitales, permitiendo que millones de espectadores sigan la gala en tiempo real:

Canal 5 (televisión abierta en México)

Univision, UNIMÁS y Galavisión (para Estados Unidos y Latinoamérica)

Plataforma de streaming ViX (acceso desde celular, tablet, computadora o Smart TV)

Además, ViX también ofrece cobertura de la alfombra roja y contenido adicional, lo que amplía las opciones para ver el evento en vivo desde diferentes dispositivos.

Los Premios Lo Nuestro no solo destacan por sus ganadores, sino también por la diversidad y cantidad de nominaciones: 248 artistas compitiendo en 44 categorías, entre ellos grandes nombres de la escena latina.

Para quienes buscan disfrutar cada momento desde el inicio de la noche, desde la alfombra magenta hasta la entrega de los premios, la combinación de cobertura televisiva tradicional y streaming digital hace de este evento una experiencia accesible para audiencias de toda América.

Historias recomendadas:

¿De Qué Murió Peter Greene? Revelan Causa de Muerte del Actor de 'Pulp Fiction' y 'La Máscara'

Bad Bunny Protagonizará su Primera Película de la mano de Residente: ¿De Qué Trata y Quién Sale?