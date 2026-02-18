¿De Qué Murió Peter Greene? Revelan Causa de Muerte del Actor de 'Pulp Fiction' y 'La Máscara'

El actor estadounidense Peter Greene, conocido por su papel como Zed en Pulp Fiction y como el villano Dorian Tyrell en La Máscara, murió el pasado 12 de diciembre de 2025 a los 60 años.

Hoy, a un mes de su muerte, las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer la causa de su fallecimiento.

¿Quién Fue Brigitte Bardot, Actriz que Marcó al Cine Frances?

¿De qué murió Peter Greene?

Los resultados de la autopsia indicaron que Greene sufrió una herida de bala en la axila izquierda que dañó la arteria braquial, una lesión que provocó una hemorragia masiva y que fue la causa directa de su muerte. La investigación forense determinó que el disparo fue accidental.

El cuerpo de Greene fue hallado en su apartamento del Lower East Side de Manhattan después de que vecinos reportaran música sonando continuamente durante varios días, lo que motivó una revisión de bienestar por parte de la policía.

Aunque inicialmente la causa del fallecimiento no había sido revelada públicamente, el informe forense deja claro que no hubo intervención de terceros ni indicios de crimen, descartando así versiones alternativas sobre su deceso.

¿Quién era Peter Greene?

Greene forjó una carrera extensa como actor de carácter, interpretando a villanos memorables en producciones de Hollywood. Además de Pulp Fiction y The Mask, participó en filmes y series como The Usual Suspects, Training Day, Chicago P.D. y Hawaii Five-O.

Su legado artístico abarca casi cuatro décadas de trabajo en cine y televisión, lo que lo consolidó como uno de los intérpretes más reconocibles en papeles de villano dentro de la industria.

