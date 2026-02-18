El Rapero Lil Poppa, de 25 Años, Murió Repentinamente Después de Lanzar una Canción

El mundo del rap está de luto tras la noticia de la muerte de Lil Poppa, rapero de Jacksonville que falleció a los 25 años, apenas días después de estrenar nueva música y cuando su carrera parecía ir en ascenso.

¿Quién era Lil Poppa?

Janarious Mykel Wheeler, conocido artísticamente como Lil Poppa, era representante del hip-hop contemporáneo, famoso por su estilo emocional y letras que hablaban de lucha, pérdida y autenticidad.

Nacido en Jacksonville, Florida, Poppa se abrió paso desde las calles hasta firmar con CMG (Collective Music Group), sello del rapero Yo Gotti, y colaboró con artistas como Polo G y Mozzy.

¿Cómo Surgió el Hip Hop?

¿Qué le pasó a Lil Poppa?

Según informes de Complex y TMZ, Lil Poppa fue declarado muerto el miércoles 18 de febrero a las 11:23 a. m. ET por la oficina del Condado de Fulton (Georgia). Sin embargo, aún no se ha publicado oficialmente la causa de su muerte.

A pesar de que algunas publicaciones en redes sociales especularon sobre suicidio, esas versiones no están confirmadas por autoridades ni por la familia, y hasta ahora no hay declaración oficial del sello o de un portavoz cercano.

Lil Poppa acababa de lanzar una nueva canción, titulada “Out of Town Bae”, apenas cinco días antes de su muerte. Tenía además programada una presentación en vivo en Nueva Orleans para marzo y estaba trabajando en un nuevo proyecto, lo que indicaba que su carrera seguía en movimiento y con buena recepción entre el público.

