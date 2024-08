Shanik Confronta a Mariana Echeverría por Broma sobre su Hijo Muerto

Mariana Echeverría ha salido La Casa de los Famosos para descubrir que el público no aprueba su comportamiento en el programa. La influencer ha recibido múltiples reclamos, entre ellos los de Shanik Berman, quien le reclamó por burlarse de su hijo muerto.

Tras la salida de Mariana Echeverría, durante una transmisión en vivo, Shanik Berman no dudó en reclamarle a la expulsada por una broma que hizo Adrián Marcelo sobre su hijo muerto. La conductora le recordó el chiste hecho dentro de La Casa de los Famosos y le reclamó por haber participado de la broma, a lo que Mariana Echeverría respondió:

Cuando Shanik le insistió que ella estuvo presente y participó del chiste, Mariana Echeverría se deslindó alegando que había muchas cosas de Adrián Marcelo que ella no compartía:

Es que no comparto su punto de vista y creo que me fui, o no sé si me quedé, pero había muchas cosas que no compartía de él. Era de mi cuarto y no lo escogí, me tocó esa situación y fui leal y me aguanté allí.