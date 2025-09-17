Lupillo Rivera Atraviesa Momento Difícil en su Salud ¿Qué Padecimiento Tiene?

El cantante Lupillo Rivera reveló que atraviesa por momentos difíciles en su salud. Te decimos cuál es el padecimiento que tiene el llamado ‘Toro del Corrido’.

Cabe recordar que Lupillo Rivera se ha consolidado como una de las voces más queridas en el regional mexicano, con más de tres décadas de trayectoria, en las que ha llenado escenarios tanto en México como Estados Unidos de América (EUA).

Su estilo inconfundible lo ha llevado a ser reconocido por éxitos como ‘Despreciado’, ‘Borracho’, ‘Mi Gusto Es’ y ‘Fondo Fondo’, entre otros, lo mantienen vigente. Sin embargo, el cantante atraviesa un momento muy complicado en lo personal y en lo profesional debido a su estado de salud.

¿Qué padecimiento tiene Lupillo Rivera?

Lupillo Rivera abrió su corazón y confesó que tiene problemas de salud que están afectando su carrera.

Mediante una entrevista realizada por sus propios hijos, el cantante informó que tiene problemas con sus oídos.

Lo del oído yo creo que, la enfermedad esta que tengo y desde entonces me han surgido más cosas que la gente no sabe.

El cantante explicó que su padecimiento le ha complicado incluso actividades básicas de su vida diaria.

Ya con este oído no oigo y este me queda muy poco. No escucho ya las alarmas en la mañana, no escucho cuando me despierta mi equipo para ir a trabajar.

Lupillo Rivero descartó retirarse por el momento, pero confesó que las presentaciones lo cansan mucho.

El público paga por un boleto para ir a ver al artista y el artista tiene que estar al 100 por ciento. Yo la verdad estoy batallando mucho. A lo mejor el público no lo nota porque soy profesional y me grabo las cosas. Trato de cantar dos horas o dos horas 15, y hasta el momento lo he hecho, pero sí me canso mucho”

Al concluir la entrevista, el intérprete no pudo contener el llanto y fue consolado de inmediato por sus hijos, quienes le brindaron un abrazo lleno de apoyo y cariño.

