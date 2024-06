Babo Rompe con Belinda: Esto Sabemos del Conflicto entre los Cantantes

Babo, líder de Cártel de Santa, explotó contra Belinda, a quien acusó de romper un acuerdo de confidencialidad sobre una posible colaboración musical en la que estaban trabajando.

El intérprete de Si te vienen a contar acusó a la famosa de "falta de responsabilidad", pues afirmó que hizo declaraciones sobre un proyecto confidencial sin consultarlo previamente.

Por esta razón, Babo decidió no solo romper laboralmente con Belinda sino también la relación de amistad que tenía con la intérprete de Egoísta.

Dice muchas cosas Belinda. Hace acuerdos que no cumple y a mí no me gustan las personas que no cumplen su palabra.