Bella Dueñas: ¿Quién Es la Influencer que Alertó en un Video su Temor a un Atentado?

La influencer mexicana Bella Dueñas preocupó a sus seguidores luego de publicar un video en el que aseguró temer por su vida y la de sus seres queridos.

La creadora de contenido compartió un mensaje en el que incluso afirmó que dejó grabadas pruebas “por si algo le pasa”.

En el video, publicado en sus redes sociales bajo el título “Contaré toda la verdad”, Bella Dueñas aparece hablando, entre lágrimas, de una situación que, según explicó, lleva viviendo desde hace aproximadamente un año. Aunque evitó revelar detalles o nombres, aseguró que se siente vulnerable tras haber “confiado demasiado” en una persona.

“Si me desaparecen o me hacen algo, por favor no dejen que sea un número más”, expresó la influencer en parte del mensaje que rápidamente se viralizó en TikTok, Instagram y X.

De acuerdo con distintos reportes, Bella Dueñas también explicó que no puede contar más detalles por el momento porque teme ponerse en mayor riesgo. Además, señaló que esta situación habría provocado su reciente ausencia en redes sociales.

¿Quién es Bella Dueñas?

Bella Dueñas, cuyo nombre real es Isabel Dueñas, es una influencer originaria de Monterrey, Nuevo León, que alcanzó popularidad gracias a sus videos sobre belleza, lifestyle y cuidado del cabello. Su imagen se volvió viral especialmente por su larga cabellera pelirroja y su presencia constante en TikTok e Instagram.

La creadora de contenido suma millones de seguidores en redes sociales. Según reportes recientes, en TikTok cuenta con más de 20 millones de seguidores y cientos de millones de likes acumulados en sus publicaciones.

En los últimos años, Bella Dueñas también ha protagonizado polémicas y videos virales que han dividido opiniones en internet. Algunos usuarios incluso cuestionaron la veracidad de sus recientes declaraciones, mientras otros manifestaron preocupación y le enviaron mensajes de apoyo tras el video.

Hasta el momento, la influencer no ha revelado quién estaría detrás de las presuntas amenazas ni ha confirmado si presentó una denuncia formal ante las autoridades. Sin embargo, su publicación continúa generando conversación en redes sociales y preocupación entre sus seguidores.

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