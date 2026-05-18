Caos en Show de Manuel Medrano: Tuvo que Parar su Participacíón en el Emblema por una Pelea

La presentación del cantautor colombiano Manuel Medrano en el festival Tecate Emblema 2026 tuvo que ser interrumpida debido a un conato de pelea entre los asistentes.

El incidente se registró durante la segunda jornada del evento, el domingo 17 de mayo de 2026, mientras el artista interpretaba sus principales éxitos.

¿Qué pasó en el show de Manuel Medrano?

Al notar los disturbios cerca del escenario, Medrano detuvo la música para exhortar a la calma.

De acuerdo con videos difundidos en redes, el cantante expresó su desconcierto al asegurar que nunca había enfrentado una situación similar en su carrera.

“¿Todo bien? Hola, México, te amo. Nunca nadie se había agarrado a put… en un concierto mío, pero no se lastimen”, dijo.

Tras asegurarse de que nadie resultara herido, el altercado fue controlado sin mayores consecuencias.

Con el fin de mitigar la tensión, el músico relató una anécdota de su juventud, mencionando que sus únicas peleas físicas ocurrieron en su etapa escolar para evitar ser asaltado.

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