Yeri Mua Acusa Acoso y Agresión en Concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México

La influencer y cantante Yeri Mua generó una nueva ola de comentarios en redes sociales tras denunciar que fue víctima de agresiones físicas durante el concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

Yeri Mua, quien fue invitada a la zona conocida como “La Casita” dentro del espectáculo, contó en sus historias de Instagram que otra asistente la estuvo empujando y obstaculizando repetidamente desde el inicio del concierto.

“Esa vieja de pelo chino durante todo el concierto se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera”, aseguró en uno de los videos que compartió.

Según su versión, el comportamiento de la otra mujer fue constante y sin provocación aparente, lo que le impidió disfrutar del evento con normalidad.

La creadora de contenido no solo narró el episodio, sino que también arremetió verbalmente contra la persona que acusó de agredirla, dirigiéndose directamente a ella en sus historias.

Yeri Mua recibe apoyo de otros invitados a La Casita

Yeri Mua destacó el apoyo que recibió por parte de otras asistentes, como la actriz Samadhi Zendejas, quien, según su relato, la ayudó a alejarse de la situación incómoda y le ofreció espacio durante el concierto.

La denuncia provocó reacciones divididas en redes sociales: mientras algunos usuarios respaldaron a la influencer y señalaron la importancia de visibilizar situaciones de incomodidad y acoso, otros cuestionaron la forma en que se expresó y el manejo público del conflicto.

Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte de la persona señalada y la organización del concierto no se ha pronunciado respecto a la acusación.

