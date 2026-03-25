¿Quesito Quezada Cortó con su Novio Arturo? Estas Son las Pistas que Desataron los Rumores

La vida personal de Kass Quezada, mejor conocida como “Quesito”, volvió a tener la atención en internet luego de que surgieran rumores sobre una posible ruptura con su novio, el tatuador Arturo Madrazo, conocido como “Arturito”. Aunque no hay confirmación oficial, una serie de movimientos en redes sociales están levantando las sospechas de sus seguidores.

De acuerdo con reportes recientes, todo comenzó cuando fans detectaron que la influencer y su pareja dejaron de seguirse mutuamente en Instagram.

A esto se sumó la desaparición de varias fotografías en las que ambos aparecían juntos, lo que fortaleció la teoría de que la relación habría llegado a su fin.

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Las pistas que alimentaron los rumores

Este no fue el único detalle que notaron sus fans, también se percataron de que personas cercanas a “Quesito”, como Lupita Villalobos y el creador conocido como “Un Tal Fredo”, dejaron de seguir a Arturo Madrazo, lo que intensificó las especulaciones.

Además, algunos usuarios vincularon estos cambios con la reciente polémica que rodea al círculo de “Las Alucines”, particularmente los problemas en la relación de Lupita Villalobos, lo que dio pie a teorías que van desde una ruptura real hasta una posible estrategia.

¿Qué ha dicho Kass?

Hasta el momento, ni Kass Quezada ni Arturo Madrazo han hecho declaraciones públicas sobre el estado de su relación. Esta falta de confirmación ha dejado el tema en el terreno de la especulación, aunque el silencio de ambos ha sido interpretado por muchos como una señal de que algo cambió.

Mientras tanto, la influencer continúa activa en redes sociales compartiendo contenido de su día a día, pero evitando hablar directamente sobre su vida amorosa.

La relación entre “Quesito” y “Arturito” había sido una de las más visibles para sus seguidores, quienes estaban acostumbrados a verlos compartir momentos personales y cotidianos.

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