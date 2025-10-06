¿Quién Era Kimberly Hébert Gregory, Actriz de The Big Bang Theory que Murió?

Este fin de semana se confirmó la muerte de Kimberly Hébert Gregory a los 52 años de edad. La actriz se hizo célebre por participar en series como The Big Bang Theory y Vice Principals.

Fallece actriz de The Big Bang Theory

La noticia fue dada por su exmarido, el músico Chester Gregory, quien escribió en redes sociales una sentida despedida, donde señaló que Kimberly Hébert Gregory era la “encarnación de la brillantez”:

Eras la encarnación de la brillantez, una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia transmitía tanto fuego como elegancia.

Además, el músico señaló que la actriz fue, más que su expareja, su amiga.

Mucho más que mi exesposa, fuiste mi amiga. Nuestro hijo, la canción que escribimos juntos, es el eco vivo de tu luz. A través de él, tu brillantez nunca se desvanecerá. A través de él, tu risa siempre resonará.

Walton Goggins, actor de Django sin cadenas y Fallout, escribió sobre la muerte de Kimberly Hébert Gregory:

Perdimos a una de las mejores. Tuve el honor y la fortuna de trabajar con esta reina. Me hizo reír como nadie. Una profesional que nunca fallaba una nota.

Una larga carrera en la televisión estadounidense

Aunque incursionó en el cine, Kimberly Hébert Gregory desarrolló la mayor parte de su carrera en televisión. Además de The Big Bang Theory, la actriz nacida en Houston participó en series como Two and a Half Men, Gossip Girl, La ley y el orden y Carol & the End of the World.

Cabe señalar que, hasta el momento, la familia de Kimberly Hébert Gregory no ha revelado el motivo del deceso.

