¿Quién Era Verónica Toussaint, Actriz que Padeció 2 Veces Cáncer, y Quién Fue su Pareja?

La actriz y conductora Verónica Toussaint -quien tuvo una gran trayectoria en el mundo del entretenimiento- murió a los 48 años de edad después de una lucha de tres años y medio contra el cáncer de mama.

Verónica, quien nació el 15 de marzo de 1976, destacó también como escritora y comediante y fue reconocida por su talento y profesionalismo. Se ganó el cariño de las audiencias por su humor y energía.

Conoció el amor en su lucha contra el cáncer

Justo cuando se encontraba enfrentando el cáncer conoció a su novio. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, expuso cómo lo conoció mientras se estaba “peleando” con las quimioterapias.

Dijo que se trata de un hombre dedicado al negocio de las telas. Sin revelar su nombre, calificó a El Güero como una preciosidad que la vida le regaló y un guerrero.

“Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble. Me he gastado la vida (…) No le debo nada a nadie”, dijo en aquella ocasión.

Verónica incluso reflexionó sobre el haberse enamorado mientras estaba defendiendo su vida.

La conductora tuvo un matrimonio previo y no tuvo hijos. Pero dijo que en el tema de la maternidad estaba muy tranquila.

Perfil y trayectoria

Desde pequeña, Verónica tuvo inclinación por el mundo de las artes, por lo que no dudó estudiar la carrera de actuación. También se graduó de la licenciatura en Comunicación.

Participó en la telenovela Amarte es mi pecado, bajo la producción de Ernesto Alonso. En el séptimo arte, en cintas como Conejo en la luna, Amor xtremo, El Club de los Idealistas, y Oso polar,

Esta última la hizo acreedora al premio Ariel, en la categoría de Mejor Actriz. Su último trabajo en el cine lo realizó prestando su voz al personaje Zhen en la cinta Kung Fu Panda 4.

Trabajó en la serie Hermanos y detectives; fue parte de la segunda temporada de LOL y en el programa de comedia La culpa es de la Malinche.

Debutó como escritora del programa Hoy y de algunos especiales de Fiesta Mexicana, ambos bajo la batuta del productor Reynaldo López, en Televisa.

Incursionó en el mundo del stand up con el espectáculo Stand encerrados y en teatro en diversas obras de corte de comedia.

Lanzó su canal de YouTube "Ser Yoga", donde daba consejos de formas de respiración y meditación.

En su juventud, padeció cáncer de apéndice del cual salió bien librada. Sin embargo, 20 años después le fue diagnosticado cáncer de mama, enfermedad con la que estuvo luchando por tres años y medio y que lamentablemente perdió.

