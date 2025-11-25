¿Quién es Anne Jakkaphong, la Directora de Miss Universe que Tiene una Orden de Arresto?

La controversia alrededor de Miss Universo no para, primero fueron las polémicas sobre el triunfo de Fátima Bosch, reinas de belleza pronunciándose, algunas hasta renunciando y ahora se dio a conocer que Anne Jakkaphong, copropietaria del certamen recibió una orden de arresto.

La empresaria tailandesa Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip enfrenta esta orden emitida por un tribunal en Bangkok por su presunta implicación en un caso de fraude cercano a un millón de dólares, informaron medios locales.

¿Quién es Anne Jakkaphong?

Anne Jakrajutatip, también conocida como “Anne JKN”, es empresaria y activista. Fue fundadora y directora general del conglomerado JKN Global Group.

En octubre de 2022, su empresa compró la Organización Miss Universo (que incluye Miss Universo, Miss USA y Miss Teen USA) por 20 millones de dólares, lo que la convirtió en la primera mujer (y en la primera mujer transgénero) en poseer dichos certámenes.

Además, Anne es reconocida en Asia como figura mediática influyente y ha sido vista como un símbolo para la comunidad transgénero.

Acusaciones y orden de arresto

La corte Bangkok South Kwaeng emitió la orden tras su ausencia en una audiencia penal clave en la que estaba programada la lectura de sentencia.

Se le imputa un presunto fraude por valor cercano a un millón de dólares, según reportes de medios tailandeses como The Nation.

Entre las acusaciones presentadas están: permitir o realizar la inclusión de declaraciones financieras falsas para el ejercicio 2023, así como no mantener registros contables correctos en el primer trimestre de 2024.

Este periodo coincide con la venta del 50% de Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha, quien es actualmente presidente del certamen.

Renuncia y crisis en JKN

En junio de 2025, Anne renunció a su cargo como directora de JKN Global Group, tras confirmarse investigaciones por irregularidades financieras a ella y a su hermana, Pimuma Jakrajutatip.

Desde noviembre de 2023, JKN, momento en que adquirió Miss Universo, había ingresado a un proceso de reestructuración de deuda ante un tribunal tailandés por problemas de liquidez.

Además, la página web oficial de JKN eliminó recientemente el perfil de Anne, lo que ha alimentado especulaciones sobre su retiro público.

¿El caso de Anne Jakkaphong podría estar relacionado con la polémica por el triunfo de Fátima Bosch?

Los medios enfatizan que el proceso legal contra Anne no está vinculado con las recientes controversias alrededor de la elección de Fátima Bosch como Miss Universo 2025.

Por su parte, Raúl Rocha, ahora al frente de Miss Universo, ha insistido en que las acusaciones recaen sobre JKN (empresa pública), y no directamente sobre la organización Miss Universo, que de acuerdo con él, es privada.

Estas acusaciones abren un nuevo capítulo en la compleja historia de Miss Universo tras su venta en 2022, con repercusiones legales para uno de sus antiguos propietarios más visibles.

Mientras tanto, la orden de arresto ha generado preocupación entre inversionistas y seguidores del certamen, que ven en Anne una figura clave durante su breve pero polémica gestión.

