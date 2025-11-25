Quién Es Olivia Yacé, la Miss que Enfrentó a Miss Universo Al Renunciar a Su Título

Olivia Yacé llegó a la pasarela internacional de Miss Universo con la intención de ganar el título 2025; sin embargo, Miss Costa de Marfil no pudo avanzar a la ronda final y se quedó entre las primeras cinco finalistas, en donde también estuvieron Tailandia, Filipinas, Venezuela y México. Tanto ella como Miss Filipinas quedaron fuera de los tres primeros lugares. Después de la polémica originada tras el triunfo de Fátima Bosch, Yacé anunció su renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía.

El nombre de Olivia Yacé se volvió omnipresente por su decisión pública de renunciar a su título regional y desvincularse del comité organizador de Miss Universe 2025. En este texto te platicamos quién es Olivia Yacé, de dónde viene y por qué su renuncia a Miss Universo se leyó como una declaración de principios.

¿Quién es Olivia Yacé?

Olivia Yacé nació el 8 de enero de 1998 en Abiyán, Costa de Marfil. Creció en un hogar con un fuerte enfoque en la disciplina, la educación y la identidad cultural. Es hija del , actual alcalde de Cocody (distrito de Abiyán), Jean-Marc Yacé, y de una ejecutiva del sector empresarial, Yolande Eluh Yacé. Es la mayor de cuatro hermanos. Creció en Abiyán antes de cursar sus estudios en Estados Unidos. Desde pequeña, fue una estudiante decidida que compaginó sus estudios y su gran pasión por el modelaje.

Es licenciada en Marketing y Gestión por la Widener University en Estados Unidos; en 2024, culminó un Master en marketing de lujo en la Universidad Richmond en Londres. También complementó su educación especializándose en Luxury Brand Management y Event Planning.

Además de su perfil profesional, Olivia Yacé tiene una larga carrera en el mundo de los concursos de belleza, ha participado en:

Mejor Top Model Femenina en 2015

Miss Costa de Marfil 2021

Segunda Finalista en Miss Mundo 2021

Miss Mundo Top Model

Miss Mundo Multimedia

Primera Finalista del Premio al Diseñador

Miss Mundo África 2022

Segunda Finalista de Miss Mundo 2022

Embajadora de Turismo de Costa de Marfil (2022)

Miss Universo Costa de Marfil 2025

Cuarta Finalista Miss Universo 2025

Además de embajadora turística de su país, Olivia Yacé también es fundadora de proyectos sociales, como la Olivia Yacé Foundation, que apoya la educación, la salud femenina y la lucha contra la desigualdad.

Olivia Yacé tiene 27 años, habla francés, español e inglés, le gusta cantar, bailar y viajar. Su película favorita es Mamá Mía y su canción favorita es Esta pequeña luz mía. Es gran admiradora de Michelle Obama, de quien ha compartido un sinnúmero de frases célebres en sus redes sociales. Mide 1.80 cm, tiene el pelo negro y los ojos color marrón.

Olivia Yacé en Miss Universo 2025

Miss Universo Costa de Marfil llegó a Bangkok para participar en la 74ª edición del concurso. Después de haberse convertido en una de las candidatas más sólidas, tomó la decisión de renunciar a ese rol y cortar lazos con la organización, argumentando la necesidad de mantener intactos sus valores y de continuar su trabajo siendo modelo para las nuevas generaciones.

Mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las jóvenes... Alejarme de este rol... me permitirá dedicarme por completo a defender los valores que valoro.

Tras su renuncia, la controversia escaló hasta el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, quien explicó por qué Yacé no se llevó la corona. En su justificación, Rocha señaló que el pasaporte de Costa de Marfil exige visas para entrar a cerca de 175 países, lo que constituía un "obstáculo logístico" para que la Miss Universo pudiera cumplir con la agenda de viajes y compromisos internacionales requeridos por su rol.

