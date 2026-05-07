¿Quién es Burna Boy, el Cantante Africano que Canta con Shakira la Canción del Mundial 2026?

El nombre de Burna Boy sonará mucho después de que se confirmara que colaborará con Shakira en “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El tema será lanzado el próximo 14 de mayo y marcará el regreso de Shakira al universo mundialista tras éxitos como “Waka Waka” y “La La La”.

Pero, ¿quién es realmente Burna Boy y por qué es considerado una de las figuras más importantes de la música africana actual?

¿Quién es Burna Boy?

Burna Boy es el nombre artístico de Damini Ebunoluwa Ogulu, cantante, compositor y productor nacido en Port Harcourt, Nigeria, el 2 de julio de 1991. El artista comenzó a ganar fama internacional en 2012 con el sencillo “Like to Party”, incluido en su álbum debut L.I.F.E.

Con el paso de los años, Burna Boy se convirtió en uno de los máximos exponentes del afrobeats, un género que mezcla sonidos africanos con hip hop, dancehall, reggae y pop contemporáneo. Medios especializados lo han descrito como una figura clave para la expansión global de la música africana.

Su Trayectoria Musical y Éxito Internacional

La carrera del cantante dio un salto mundial gracias a discos como African Giant (2019) y Twice as Tall (2020), este último ganador del Grammy a Mejor Álbum de Música Global.

Además de sus premios, Burna Boy ha roto varias barreras para los artistas africanos. En 2023 se convirtió en el primer músico africano en presentarse en el show inaugural de una final de la UEFA Champions League y también logró llenar estadios en Estados Unidos.

Su estilo musical combina ritmos africanos tradicionales con sonidos urbanos modernos, lo que le ha permitido colaborar con artistas internacionales y conquistar mercados en Europa, América Latina y Estados Unidos.

Burna Boy y Shakira en el Mundial 2026

La colaboración entre Burna Boy y Shakira ha generado expectativa porque une dos sonidos globales: el pop latino y el afrobeats.

De acuerdo con los primeros adelantos, “Dai Dai” será una canción enfocada en la energía colectiva y el espíritu festivo del Mundial 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Para Burna Boy, esta colaboración representa uno de los momentos más importantes de su carrera, ya que lo coloca como una de las voces africanas más visibles en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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