Quién es Horacio Beamonte, Actor que Abandonó su Tratamiento Contra el Cáncer

Siete meses después de que la cantante y compositora Lucero Campos tomara la cuenta de Instagram de su hijo, Horacio Beamonte, para comunicar que el actor había sido diagnosticado con leucemia, ahora fue él mismo quien compartió que había decidido abandonar el tratamiento contra el cáncer. Quien ha sido parte del cast de Como Dice el Dicho, tiene una larga carrera en el entretenimiento mexicano. Te contamos más de la biografía del actor Horacio Beamonte.

Beamonte usó sus redes sociales para compartir la razón por la que ha elegido no someterse a largos y dolorosos tratamientos para combatir el cáncer. El martes 10 de noviembre, asistió al teatro Jorge Negrete para recoger la medalla Virginia Fábregas que otorga la Anda, por sus más de 25 años de trayectoria artística ininterrumpida.

¿Quién es Horacio Beamonte?

Horacio Beamonte estuvo hospitalizado durante 30 días, a causa de una Leucemia Linfoblástica Aguda. Durante su internamiento enfrentó neumonía, el cromosoma Filadelfia y una bacteria devoradora de sangre y carne (streptococcus aurus).

Beamonte comenzó su trabajo como actor freelance en enero de 1999. Ha participado en las telenovelas DKDA, Amigos x Siempre, Destilando Amor, Hasta Que el Dinero nos Separe, Tres Veces Ana, La Doble Vida de Este Carrillo, Papás por Conveniencia, entre otras. También ha formado parte del elenco de series como El Pantera, Los Súper Pérez, La Señora Acero, Narcos y Más Vale Sola.

El público ubica a Beamonte como parte de los programas unitarios Como Dice El Dicho, Lo que Callamos las Mujeres, Un Día Cualquiera, La Rosa de Guadalupe, entre otras. El pasado 28 de febrero de 2025, el actor cumplió 26 años dentro de la actuación y seis años de formar parte del catálogo de actores del CEA de Televisa.

Además de actor, Horacio Beamonte ha desarrollado su carrera como músico, compositor y cantante: toca la guitarra, el bajo y la batería; se ha presentado en el Zócalo, el Palacio de los Deportes, La Bombonera, la Arena López Mateos, el RockStock, el Hard Rock live, Rockotitlán, la feria de Pachuca así como los centros de convenciones Tlalnepantla, Ecatepec y Tlatelolco. El 2 de marzo pasado celebró 33 años de trayectoria profesional dentro de la industria musical mexicana.

En su perfil de LinkedIn anota que es analista político y religioso, investigador, conferencista y ministro religioso; también se reconoce como especialista en el Nuevo Orden Mundial del Anticristo.

Nacido en 1977, Horacio Beamonte es hijo de la cantante y compositora Lucero Campos, quien lo ha acompañado en estos meses, "siendo mi voz, mi mano, mi oído, mi contacto con el exterior, la que lanzó el llamado de auxilio a todos ustedes, que con generosidad y amor han acudido a él y lo siguen haciendo", escribió en redes sociales.

Fue Lucero Campos quien el 26 de abril pasado tomó el Instagram del actor para avisar a la audiencia que había "caído gravemente enfermo". El 10 de mayo confirmó el nombre de la enfermedad con que Horacio Beamonte fue diagnosticado: Leucemia Linfoblástica Aguda.

El 7 de agosto pasado, el actor se proclamó a favor de la voluntad anticipada y de la orden de no reanimación. Una permite "expresar sus deseos sobre la atención médica que desea o no recibir en situaciones de enfermedad terminal o incapacidad" y en la otra el paciente decide que se realicen maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) si el paciente sufre un paro cardíaco o respiratorio.

Desde entonces declaró: "Mi vida está en manos de mi Señor Jesucristo, y el día que él me mande llamar ante su presencia, ahí es a donde deseo estar".

En una de sus más recientes publicaciones en Instagram, la realizada el 5 de noviembre, el actor Horacio Beamonte compartió que prefería dejar su salud en manos de dios que en la de los médicos, quienes le pronosticaban de cuatro a ocho meses de sobrevivencia sin quimioterapia, "ya van 6", escribió. Este jueves 9 de noviembre compartió:

2025 ha sido para mí un año explosivo, extremadamente radical en cuanto a sucesos en mi vida, donde he experimentado el camino hacia la muerte pero también el camino de la misericordia de Dios que me alejó de ella, aunque sea por un momento.

El actor se integrará a La Rosa de Guadalupe como parte del capítulo Jugando con Fuego, en el que interpretará el personaje del agente Germán Velázquez, "un policía suspicaz, observador, intimidante y malencarado que investigará un hilo de secuestros e intriga".

