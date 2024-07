¿Quién Es la Nueva 'Aventurera'? Juan Osorio Termina con el Misterio

La actuación de la actriz rusa Irina Baeva en Aventurera ha causado una ola de críticas y presiones para que deje la obra; sin embargo, el productor Juan Osorio ya tomó una decisión sobre la protagonista de la puesta en escena.

Ante la polémica, surgieron nombres como María León, Karenka, Ninel Conde, Ivonne Montero, Claudia Martín y Mariana Seoane para que reemplacen a Baeva como la nueva Aventurera.

¿Quién es la nueva Aventurera?

Juan Osorio agradeció a todas las actrices mencionadas, pero el rol protagónico del musical seguirá encarnado por Irina Baeva y el productor explicó sus razones.

Para Juan Osorio, valorar y defender la calidad humana es una de sus prioridades y “cuando ves a una actriz, a una protagonista, que está realmente luchando y demostrando que tiene esa garra, no me pareció que iba a dormir tranquilo pensando: ‘la quité’, pensando en lo que dirán o en el negocio, antes que la calidad humana”.

Osorio reveló que el caso lo platicó con Baeva y ella respondió: “lo que usted decida” y le argumentó que siempre se ha partido el alma en el escenario. Fue entonces que decidió que ella debe seguir al frente de Aventurera.

Lo que no te mata, te fortalece

Bien dicen que lo que no te mata, te hace más fuerte y bajo esta premisa, las críticas han fortalecido a Irina Baeva y a toda la compañía.

La protagonista de Aventurera respondió a las críticas y dijo que tanto ella como Juan Osorio y la producción, ensayan todos los días de la semana, “estamos preparándonos, estamos tomando las opiniones también de la gente con mucha humildad y muchísimo respeto”.

Para mí, creo que el rival más grande, más allá de las críticas y más allá de toda la gente que pueda salir a opinar, soy yo misma en el espejo y todos los días trato de hacer algo para mejorar y ser una mejor persona, una mejor actriz, una mejor bailarina, una mejor cantante, una mejor Elena Tejero.

Osorio se mostró contento “porque esto en lugar de debilitarla, la fortaleció, la hizo muy fuerte, ensayó tarde y noche, cambió coreografías” y confirmó que a partir del jueves 18 de junio de 2024, Irina Baeva “saldrá con plumajes y todo, se va a ver increíble”.

En rueda de prensa previa a la función del 11 de julio, todo el elenco de Aventurera y su equipo de producción manifestaron su apoyo a Irina Baeva, apostando a que cada día será mejor el espectáculo.

La propuesta es muy clara y contundente: Ver Aventurera y hacer crítica constructiva sobre lo que pasa en el escenario, y no por lo que dicen los que ni han atestiguado la puesta en obra.

"En ningún momento, por más que me duela, solamente lo voy a tomar como motivación y aquí vamos a seguir. Y como dicen los mexicanos: ‘yo como buena rusa mexicana no me rajo’ y aquí vamos a estar”, afirmó Baeva.

Además de que el 18 de julio se presentará una Aventurera renovada, será el debut de Nicola Porcella en la obra.

Con información de Moisés Casab, Televisa Espectáculos.

