¿Quién es Francisco 'Paco' Rueda? Conoce al Actor Mexicano que Podría ir a Prisión por Fraude

El nombre de Francisco 'Paco' Rueda empieza a inundar las redes sociales y los medios de comunicación debido al supuesto que le cometió al reconocido actor mexicano, Alejandro Camacho. Ante el interés de la gente, acá te contamos quién es el artista que puede ir a prisión, si es encontrado culpable por el delito de fraude.

Recientemente el actor Paco Rueda fue vinculado a proceso por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tras ser acusado de fraude. El juez responsable del caso señaló que dicho procedimiento penal procedió luego de que el histrión y su defensa no pudieron desacreditar la demanda presentada por la parte acusadora.

¿Quién es Paco Rueda?

Francisco Rueda nació el 23 de abril de 1994, en la Ciudad de México (CDMX). Actualmente tiene 30 años de edad, pero desde que tenía 11 años (2005) incursionó en el mundo del cine, cuando participó como extra en el largometraje El Colombian Dream, cinta que fue dirigida por Felipe Aljure.

Posteriormente participó en varias serie y películas aclamadas por la críticas y que llegaron a ser nominadas a alguno premios. Algunos de los proyectos en los que participó son los siguientes:

Series de Paco Rueda

La Casa de las Flores

Se Rentan Cuartos

Los Justicieros

Películas de Paco Rueda

Después de Lucía

El Colombian Dream

V de Víctor

Canta y no Llores

Welcome al Norte

El Sueño de Ayer

Sexo, Pudor y Lágrimas 2

Guerra de Likes

Como si fuera la primera vez

¿Qué pasó entre Alejandro Camacho y Paco Rueda?

Ambos se conocieron durante la filmación de la película, Como si fuera la primera vez. Alejandro decidió entablar una demanda en contra de Francisco en 2022 por el delito de fraude. La parte acusadora aseguró que Rueda convenció a Camacho de entregarle una suma considerable de dinero y a cambio recibiría una atractiva inversión gracias a la suma de intereses.

El tiempo pasó y Alejandro Camacho jamás recibió el dinero prometido, por lo que decidió actuar de manera legal: "Lleva cuatro años que me robó, no puedo decir la cantidad, pero me robó una cantidad considerable", comentó el artista.

Ahora que el mundo del entretenimiento empieza a saber quién es Paco Rueda, es importante resaltar que el actor puede pasar entre seis y 12 años en la cárcel, en caso de que sea declarado culpable. Además deberá pagarle a Alejandro Camacho el monto exacto que le entregó en 2022.

