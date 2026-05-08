¿Quién Será Jesús? Él Es el Actor que Reemplazó a Jim Caviezel en 'La Resurrección de Cristo'

Mel Gibson finalmente concluyó el rodaje principal deLa Resurrección de Cristo, la esperada secuela de su aclamada película La Pasión de Cristo. Sin embargo, una de las noticias que más sorprendió a los fans fue la ausencia de Jim Caviezel en el papel de Jesús, personaje que interpretó en la cinta original y que lo convirtió en un fenómeno mundial.

Entonces ¿quién será Jesús en 'La resurrección de Cristo'?

El actor finlandés Jaakko Ohtonen será quien tome el relevo en el papel de Cristo para esta nueva producción dirigida por Gibson. La decisión habría estado relacionada con la complejidad técnica y el costo de rejuvenecer digitalmente a Caviezel, quien actualmente supera los 50 años.

Aunque durante años se habló del posible regreso de Caviezel, incluso el propio actor había insinuado su participación en entrevistas pasadas, la producción terminó optando por un elenco renovado.

¿Quién es Jaakko Ohtonen, el nuevo Jesús?

Pese a que su nombre no es tan conocido en Hollywood, Jaakko Ohtonen ha comenzado a llamar la atención tras confirmarse su participación en la película. Medios europeos señalaron que Gibson buscaba un rostro menos asociado mediáticamente para darle una nueva dimensión al personaje de Jesús.

Foto: Instagram Jaakko Othonen

La película más ambiciosa de Mel Gibson

La nueva entrega no solo marcará el regreso de Gibson al cine como director, sino que también será uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. Según diversos reportes, La Resurrección de Cristo se dividirá en dos partes y tendría un estreno programado para 2027.

El rodaje se realizó en locaciones de Italia, incluyendo los estudios Cinecittà en Roma y regiones históricas como Matera y Puglia, sitios que ya habían servido como escenario para producciones bíblicas en el pasado.

La primera cinta, estrenada en 2004, se convirtió en un fenómeno global al recaudar más de 600 millones de dólares y sigue siendo una de las películas religiosas más exitosas de la historia.

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