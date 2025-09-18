Inicio Entretenimiento ¿Quiénes Son los Nominados en La Casa de los Famosos México 2025 esta Semana?

¿Quiénes Son los Nominados en La Casa de los Famosos México 2025 esta Semana?

|

N+

-

Este miércoles tuvo lugar la gala de nominación donde 4 habitantes están en riesgo de salir de la casa más famosa de México el próximo domingo

¿Quiénes Son los Nominados en La Casa de los Famosos México 2025 esta Semana?

Habitantes esperan para saber los nombres de los nominados. Foto: X @LaCasaFamososMx

COMPARTE:

Este miércoles 17 de septiembre de 2025, se llevó a cabo la gala de nominación de la semana 8 de La Casa de los Famosos México.

Los habitantes pasaron para nominar y repartir los puntos entre 3 de ellos, al primero 3, al segundo 2 y al tercero 1, pero al final se hicieron ajustes a las nominaciones.

El primero en pasar fue Aldo quien le dio 3 puntos a Dalílah, 2 a Guana y 1 a Shiky.

Tocó el turno de Aarón que nominó exactamente igual que Aldo al darle 3 puntos a Dalílah, 2 a Guana y 1 a Shiky.

Al pasar Guana que obtuvo el beneficio de nominar a 4 de sus habitantes con 2 puntos cada uno eligió a Aldo, Mar, Dalílah y Shiky.

Cuando Alexis pasó al confesionario repartió 3 puntos para Guana, 2 para Dalílah y uno a Shiky.

Posteriormente Dalílah entró al confesionario y nominó con 3 puntos a Aarón, 2 a Mar y 1 a Aldo.

Mar nominó en su oportunidad esta semana con 3 puntos a Dalílah, 2 puntos a Guana y un punto a Shiky.

Siguió Abelito quien nominó con 3 puntos a Guana, 2 a Shiky y uno a Dalílah.

En el turno de Shiky quien tuvo el beneficio de votos al doble, es decir, todas sus nominaciones valdrían doble repartió sus puntos así: 

A Mar le dio 6 puntos, 4 a Aldo y 2 a Alexis.

Nominados

Con la sumatoria de los puntos los nominados esta semana son:

  • Aldo
  • Guana
  • Dalílah
  • Shiky

Uno de ellos saldrá de la placa de nominación con la salvación y otro más abandonará La Casa de los Famosos México 2025.

No te pierdas ningún detalle de la Casa más Famosa de México en ViX 24/7, las galas en el Canal 5 y el domingo en Las Estrellas descubre quién será el octavo expulsado.

Historias recomendadas:

Con información de N+
LECQ

La Casa de los FamososTendencias
Inicio Entretenimiento Quienes son los nominados en la casa de los famosos México 2025 esta semana