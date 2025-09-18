¿Quiénes Son los Nominados en La Casa de los Famosos México 2025 esta Semana?

Este miércoles 17 de septiembre de 2025, se llevó a cabo la gala de nominación de la semana 8 de La Casa de los Famosos México.

Los habitantes pasaron para nominar y repartir los puntos entre 3 de ellos, al primero 3, al segundo 2 y al tercero 1, pero al final se hicieron ajustes a las nominaciones.

El primero en pasar fue Aldo quien le dio 3 puntos a Dalílah, 2 a Guana y 1 a Shiky.

Tocó el turno de Aarón que nominó exactamente igual que Aldo al darle 3 puntos a Dalílah, 2 a Guana y 1 a Shiky.

Al pasar Guana que obtuvo el beneficio de nominar a 4 de sus habitantes con 2 puntos cada uno eligió a Aldo, Mar, Dalílah y Shiky.

Cuando Alexis pasó al confesionario repartió 3 puntos para Guana, 2 para Dalílah y uno a Shiky.

Posteriormente Dalílah entró al confesionario y nominó con 3 puntos a Aarón, 2 a Mar y 1 a Aldo.

Mar nominó en su oportunidad esta semana con 3 puntos a Dalílah, 2 puntos a Guana y un punto a Shiky.

Siguió Abelito quien nominó con 3 puntos a Guana, 2 a Shiky y uno a Dalílah.

En el turno de Shiky quien tuvo el beneficio de votos al doble, es decir, todas sus nominaciones valdrían doble repartió sus puntos así:

A Mar le dio 6 puntos, 4 a Aldo y 2 a Alexis.

Nominados

Con la sumatoria de los puntos los nominados esta semana son:

Aldo

Guana

Dalílah

Shiky

Uno de ellos saldrá de la placa de nominación con la salvación y otro más abandonará La Casa de los Famosos México 2025.

No te pierdas ningún detalle de la Casa más Famosa de México en ViX 24/7, las galas en el Canal 5 y el domingo en Las Estrellas descubre quién será el octavo expulsado.

Con información de N+

