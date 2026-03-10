Rachel Zegler Habla por Primera Vez sobre la Controversia de su Elección como Blancanieves

La actriz Rachel Zegler rompió el silencio sobre la polémica que rodeó su elección como protagonista del remake live action de Blancanieves de Disney, una de las controversias de las que más se habló en Hollywood en tiempos recientes.

En una entrevista con Harper’s Bazaar UK, la estrella reflexionó sobre las críticas que enfrentó desde que fue anunciada como la nueva princesa de Disney en 2022. Zegler, de ascendencia colombiana y polaca, explicó que la reacción pública fue especialmente difícil de manejar al inicio de su carrera.

“Me dijeron que no era lo suficientemente una cosa para West Side Story y demasiado de otra para Snow White”, recordó la actriz, quien describió aquel momento como “muy confuso” mientras estaba en sus primeros años en la industria.

La polémica por su elección como Blancanieves

La selección de Zegler para interpretar a Blancanieves generó críticas desde que se anunció la película. La mayoría de los comentarios hacían hincapie en que la actriz no encajaba con la imagen tradicional del personaje, históricamente descrito como “blanca como la nieve”.

A esto se sumaron comentarios que la actriz hizo durante la promoción de la película, en los que calificó la historia original de 1937 como “anticuada” y señaló que el nuevo enfoque buscaba modernizar al personaje y reducir la dependencia de la princesa respecto al príncipe.

Las declaraciones alimentaron el debate entre fans y críticos, quienes acusaron al remake de adoptar una visión demasiado “moderna” del clásico de Disney.

“Me negué a cambiar quién soy”

Con el paso del tiempo, Zegler dice haber aprendido a procesar la polémica. En su entrevista, la actriz aseguró que no piensa modificar su identidad para complacer a quienes la critican.

“Me niego a asimilarme para la comodidad de otros”, afirmó.

También reveló que el nivel de críticas llegó a afectar su bienestar emocional, por lo que recurrió a terapia y medicación para la ansiedad para lidiar con la presión mediática y el acoso en redes sociales.

El live action de Blanca Nieves no solo fue polémico por Rachel Zegler, en general, el proyecto acumuló varias discusiones por los cambios en la historia original, comentarios políticos de sus protagonistas y discusiones sobre la representación en Hollywood.

A pesar de todo, Rachel Zegler asegura que intenta quedarse con lo positivo de la experiencia y continuar enfocada en su carrera.

“Prefiero elegir la felicidad y la gratitud”, dijo la actriz al reflexionar sobre la polémica que acompañó su paso por uno de los personajes más icónicos de Disney.

