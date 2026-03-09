Nueva York Tendrá Concurso de Dobles de Bad Bunny: Este Será el Premio para el Ganador

Los fans de Bad Bunny en Nueva York tendrán la oportunidad de demostrar su parecido con el cantante puertorriqueño.

La ciudad se prepara para celebrar un concurso de dobles del artista, donde quien logre parecerse más a “Benito” podrá llevarse un premio en efectivo.

El evento se realizará el sábado 14 de marzo a las 2:00 p.m. en el restaurante 7th Street Burger, ubicado en el Bronx, y es organizado en colaboración con la plataforma cultural Bronx Native.

Bad Bunny Brilla en Levi’s Stadium con Show Histórico y Homenaje a Puerto Rico

Un premio en efectivo para el mejor “Benito”

El ganador del concurso se llevará 500 dólares en efectivo, además del reconocimiento de ser el doble más convincente del reguetonero en la ciudad.

La dinámica es sencilla: cualquier persona que crea tener el estilo o apariencia similar al intérprete de "Tití Me Preguntó" puede presentarse con su mejor look inspirado en el artista.

El parecido puede reflejarse en el cabello rizado, la barba, los lentes oscuros o los característicos outfits oversize que han marcado la estética del cantante.

Además, el evento tendrá un incentivo extra para el público: las primeras 50 personas que asistan recibirán una hamburguesa gratis, lo que promete convertir el encuentro en una fiesta para los fans del reguetón y la cultura latina en la ciudad.

La fiebre por los concursos de dobles de celebs

El concurso de Bad Bunny se suma a una tendencia reciente: los concursos de dobles de celebridades, que en los últimos meses han incluido figuras del cine y la cultura pop.

Este tipo de eventos suele volverse viral en redes sociales, ya que mezcla humor, fandom y moda inspirada en celebridades. En el caso del artista puertorriqueño, los organizadores esperan ver desde imitaciones de su estilo más urbano hasta recreaciones de algunos de sus looks más icónicos.

Por ahora, solo queda una pregunta: ¿quién logrará convencer al público de que es el “Bad Bunny” más parecido de Nueva York?

Historias recomendadas:

Melanie Martínez Anuncia Conciertos en México: Cuándo, Dónde y Cómo Comprar Boletos

¿Mbappé y Ester Expósito Son Novios? Fotos y Videos del Supuesto Romance

Ángela Aguilar Lanza Mensaje en el 8M y Señala el Doble Estándar con que se Juzga a las Mujeres