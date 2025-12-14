Reaparece Miss Jamaica en Silla de Ruedas tras Grave Accidente en Miss Universo

Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, reapareció públicamente en silla de ruedas luego del accidente que sufrió durante la competencia preliminar en Bangkok, capital de Tailandia, que la llevó a retirarse del concurso para recibir atención médica especializada en un hospital.

La imagen de Miss Jamaica bajando de un avión en silla de ruedas para posteriormente ser trasladada ambulancia a una instalación médica en su país se volvió viral en redes, donde usuarios expresaron su apoyo mientras Henry continúa con su proceso de recuperación.

¿Qué le pasó a Miss Jamaica?

El 19 de noviembre de 2025 durante la pasarela de vestidos de gala de la competencia preliminar de Miss Universo en Tailandia, Henry perdió el equilibrio y cayó por una abertura en el escenario.

Después de la caída fue atendida de inmediato por el equipo médico de Miss Universo y posteriormente fue trasladada a un hospital donde tuvo que recibir cuidados intensivos.

Al principio, trascendió que Henry no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida, pero posteriormente la organización y la familia de Henry confirmaron que la reina de belleza presentó una hemorragia intracraneal, pérdida de conciencia, una fractura y laceraciones faciales entre otras afectaciones importantes.

Regreso a Jamaica

Gabrielle fue repatriada a Jamaica acompañada de un equipo médico completo para continuar con su tratamiento y rehabilitación. Se informó que la organización se ha hecho cargo de los gastos médicos y logísticos desde el accidente hasta el traslado a su casa.

En las imágenes que circularon en redes, la modelo y médica bajó del avión en silla de ruedas, lo que significa que continúa bajo cuidado médico. luego fue trasladada en ambulancia a un centro de salud para continuar recibiendo atención médica.

