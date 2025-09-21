Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX | 19 de Septiembre: Memoria Colectiva

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Tomy Zombie

Comenzamos con esta serie donde Tomy, un chico popular y capitán de futbol, que al cumplir 13 años se transforma en zombie y que tendrá el desafío de adaptarse a su nueva realidad como zombie.

19 de septiembre: Memoria colectiva

Seguimos con este documental sobre los dos temblores de mayor impacto que han azotado la Ciudad de México en los últimos 100 años y que han ocurrido el mismo día, el 19 de septiembre, con 32 años de diferencia, en 1985 y en 2017.

La hija

Finalmente una película que cuenta la historia de Irene, de 15 años, que vive en un centro para menores infractores. Luego de quedar embarazada, decide cambiar de vida para lo que tendrá la ayuda de Javier, uno de los educadores del centro.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, encuentros de la NFL, también puedes ver La Casa de los Famosos 24/7, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

