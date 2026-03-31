¿Renata Notni y Diego Boneta Terminaron? Esto Es lo Que se Sabe

Los rumores sobre una posible ruptura entre Renata Notni y Diego Boneta han sonado fuerte durante las últimas semanas, lo que ha causado reacciones entre sus seguidores, quienes durante años los consideraron una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano.

Video: Diego Boneta da de Comer a su Novia Renata Notni, un Cangrejo Vivo

¿De dónde surge el rumor?

La especulación comenzó el 30 de marzo de 2026, cuando distintos medios y publicaciones señalaron que la pareja habría decidido poner fin a su relación tras casi cinco años juntos. Según estas versiones, la separación habría ocurrido sin conflictos públicos ni declaraciones oficiales por parte de ambos.

Incluso, algunos reportes aseguran que la ruptura habría sido “sorpresiva”, aunque hasta ahora no existe confirmación directa de los actores ni detalles sobre las razones detrás de esta supuesta decisión.

Hasta el momento, ni Renata Notni ni Diego Boneta han confirmado públicamente su separación. De hecho, ambos han mantenido silencio en redes sociales, lo que ha incrementado la incertidumbre.

Además, algunos indicios han llamado la atención de los fans, como el hecho de que la actriz aún conserva fotografías junto al actor en su cuenta de Instagram, lo que deja abierta la posibilidad de que los rumores no sean del todo ciertos.

La posible ruptura sorprende, ya que hace apenas unos meses la pareja se mostraba estable e incluso viviendo juntos.

En enero de este año, ambos aseguraban que su vínculo estaba basado en la comunicación, el apoyo mutuo y el respeto, minimizando los rumores que ya circulaban en internet.

Las últimas publicaciones de ambos juntos en Instagram son de inicios de 2026.

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