Así Reaccionó Aracely Arámbula a Rumores de Noviazgo entre su Hijo Miguel y Fátima Bosch

Luego de que en redes sociales comenzaran a circular versiones sobre un supuesto romance entre Miguel Gallego Arámbula y la actual Miss Universo, Fátima Bosch, la actriz Aracely Arámbula reaccionó para aclarar la situación.

La también cantante desmintió las especulaciones al compartir en sus historias de Instagram un video de la periodista Martha Figueroa, en el que se explica que los mensajes que detonaron el rumor provienen de cuentas falsas.

De acuerdo con la información difundida, ni Miguel ni su hermano tienen perfiles oficiales en redes sociales, por lo que cualquier interacción atribuida a ellos carece de veracidad.

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Rumores que nacieron en internet

Las versiones sobre un posible romance surgieron a partir de capturas de pantalla que mostraban supuestos mensajes del joven dirigidos a Bosch. Estas imágenes se viralizaron rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram, alimentando la narrativa de una relación sentimental.

Sin embargo, posteriormente se confirmó que dichas conversaciones fueron generadas desde perfiles apócrifos, lo que llevó a la actriz a intervenir indirectamente para frenar la desinformación.

Una postura clara, aunque sin declaraciones directas

Aunque Aracely Arámbula no emitió un mensaje explícito, el hecho de compartir el video fue interpretado como una postura en la que desmiente este vínculo.

En el material, se subraya que los hijos de la actriz han mantenido un perfil privado durante años, alejados del escrutinio público, lo que refuerza la idea de que cualquier contenido viral relacionado con ellos debe tomarse con cautela.

El caso ocurre en medio de la exposición no autorizada de la imagen de Miguel Gallego Arámbula, quien recientemente comenzó a llamar la atención pública tras años de mantenerse fuera del foco.

Este episodio también evidencia los riesgos de la desinformación en redes sociales, especialmente cuando involucra a figuras públicas o a sus familiares, quienes pueden convertirse en objeto de rumores sin sustento.

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