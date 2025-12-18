Se Retira Alfredo Olivas de la Música: Fechas de sus Últimos Conciertos de su Tour V1VO

El cantante y compositor Alfredo Olivas, una de las figuras más destacadas del regional mexicano contemporáneo, ha confirmado que se alejará temporalmente de los escenarios tras culminar su exitosa gira V1VO. La noticia ha generado impacto entre sus seguidores, que ahora se preparan para despedirlo en una serie de conciertos que marcarán el cierre de esta etapa en su carrera musical.



En un mensaje que compartió en sus redes sociales, y que posteriormente fue eliminado, Olivas explicó que la decisión responde a un desgaste emocional y profesional tras años de giras intensas y constante actividad en la escena musical. El cantante señaló que necesita tiempo para reflexionar sobre su vida personal y replantear su camino artístico, aunque aclaró que por ahora se trata de una pausa indefinida y no un retiro definitivo de la música.



Fechas y lugares de los conciertos finales

Antes del inicio de este receso, Alfredo Olivas se despedirá de su público con varias presentaciones programadas tanto en la Ciudad de México como en otros puntos de la República:

19 de diciembre de 2025 – Monumental Plaza de Toros México, Ciudad de México.



20 de diciembre de 2025 – Monumental Plaza de Toros México, Ciudad de México (fecha original del cierre y añadida por alta demanda).



Estas fechas representan el cierre simbólico de su V1VO Tour, que ha contado con lleno total y una respuesta entusiasta por parte del público. Los conciertos en la capital mexicana han sido diseñados como una despedida especial, incluso con producción 360 grados para ofrecer una experiencia inmersiva a sus seguidores.



Además de los shows en la Ciudad de México, Olivas tiene dos compromisos confirmados para enero de 2026 antes de iniciar su pausa indefinida:

9 de enero de 2026 – Arandas, Jalisco.



10 de enero de 2026 – León, Guanajuato.



Última oportunidad para verlo en vivo

Los conciertos de despedida en la Ciudad de México han generado gran expectativa, al grado de que se abrió una segunda fecha (el 19 de diciembre) para satisfacer la demanda de boletos. Las entradas para estas presentaciones siguen disponibles a través de plataformas oficiales, aunque algunas zonas, especialmente en la segunda fecha, ya aparecen con disponibilidad limitada.

Historias recomendadas:

Dua Lipa Se Despide de la CDMX entre Antojos, Trabajo y Lágrimas

Decisión Histórica: Los Premios Óscar comenzarán a transmitirse en YouTube a partir de 2029