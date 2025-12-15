System of a Down Abre Segunda Fecha en CDMX: ¿Cuándo se presenta y Qué Día es la Preventa?

Después de la alta demanda de boletos tras el anuncio de su primer show en México en 2026, System of a Down confirmó una segunda fecha en CDMX como parte de su gira por estadios en 2026.

La noticia fue anunciada este lunes, lo que dio a sus fans mexicanos una nueva oportunidad para ver a una de las bandas más icónicas del metal alternativo en vivo.

Fechas y lugar del segundo concierto de System of a Down en CDMX

Los shows de System of a Down en la capital mexicana se realizarán en el Estadio GNP Seguros. Las fechas confirmadas son:

27 de mayo de 2026

28 de mayo de 2026 (segunda fecha agregada por la demanda)

Los dos conciertos contarán con la presencia de la banda invitada IDLES.

Preventa y venta general de boletos

Si no alcanzaste boletos para la primera fecha, aquí están las fechas clave para asegurar tu entrada:

Preventa: 15 de diciembre (para tarjetahabientes Banamex)

Venta general: 16 de diciembre (para todo el público)

La venta se realiza a través de Ticketmaster y también habrá opción de compra en las taquillas del Estadio GNP Seguros.

Precios de los boletos del segundo concierto de System of a Down en Ciudad de México

Naranja C $1,220.00 MXN

Verde C $1,690.00 MXN

Naranja B $3,120.00 MXN

GNP $3,749.00 MXN - $5,210.00 MXN

General B $2,100.00 MXN

General A $3,540.00 MXN

