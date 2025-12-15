System of a Down Abre Segunda Fecha en CDMX: ¿Cuándo se presenta y Qué Día es la Preventa?
System of a Down abrió una segunda fecha en México debido a la alta demanda tras el anuncio de su primer concierto
Después de la alta demanda de boletos tras el anuncio de su primer show en México en 2026, System of a Down confirmó una segunda fecha en CDMX como parte de su gira por estadios en 2026.
La noticia fue anunciada este lunes, lo que dio a sus fans mexicanos una nueva oportunidad para ver a una de las bandas más icónicas del metal alternativo en vivo.
Fechas y lugar del segundo concierto de System of a Down en CDMX
Los shows de System of a Down en la capital mexicana se realizarán en el Estadio GNP Seguros. Las fechas confirmadas son:
27 de mayo de 2026
28 de mayo de 2026 (segunda fecha agregada por la demanda)
Los dos conciertos contarán con la presencia de la banda invitada IDLES.
Preventa y venta general de boletos
Si no alcanzaste boletos para la primera fecha, aquí están las fechas clave para asegurar tu entrada:
Preventa: 15 de diciembre (para tarjetahabientes Banamex)
Venta general: 16 de diciembre (para todo el público)
La venta se realiza a través de Ticketmaster y también habrá opción de compra en las taquillas del Estadio GNP Seguros.
Precios de los boletos del segundo concierto de System of a Down en Ciudad de México
Naranja C $1,220.00 MXN
Verde C $1,690.00 MXN
Naranja B $3,120.00 MXN
GNP $3,749.00 MXN - $5,210.00 MXN
General B $2,100.00 MXN
General A $3,540.00 MXN
