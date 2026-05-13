Sentencian a Erik Fleming a Dos Años de Prisión por la Muerte de Matthew Perry

Erik Fleming, uno de los implicados en el caso por la muerte del actor Matthew Perry, fue condenado a dos años de prisión federal por su participación en la distribución de ketamina que terminó causando el fallecimiento de la estrella de Friends.

De acuerdo con documentos judiciales y reportes de medios estadounidenses, Fleming se declaró culpable en 2024 de conspiración para distribuir ketamina y distribución de ketamina con resultado de muerte.

La sentencia fue dictada este 13 de mayo en una corte federal de Los Ángeles. Además de los 24 meses en prisión, Fleming deberá cumplir tres años de libertad supervisada tras salir de la cárcel.

¿Cuál fue el papel de Erik Fleming en la muerte de Matthew Perry?

Según las autoridades, Erik Fleming actuó como intermediario para conseguir ketamina destinada a Matthew Perry. El exconsejero de adicciones compró varias dosis a la traficante Jasveen Sangha, conocida como la “Ketamine Queen”, para después venderlas al asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa.

Los fiscales aseguraron que parte de esas dosis fueron administradas a Perry durante los últimos días de su vida, incluyendo la que derivó en su muerte en octubre de 2023.

Durante la audiencia, Fleming expresó arrepentimiento y aseguró estar “atormentado” por sus decisiones. También admitió que buscaba dinero cuando aceptó ayudar a conseguir la droga.

El caso Matthew Perry sigue dejando condenas

La muerte de Matthew Perry provocó una investigación federal que terminó con cinco personas acusadas por distribuir ketamina al actor. Fleming se convirtió en el cuarto implicado sentenciado.

Entre los condenados también se encuentra Jasveen Sangha, señalada como principal proveedora de ketamina, quien recibió una sentencia de 15 años de prisión en abril de este año.

Mientras tanto, Kenneth Iwamasa, asistente personal de Perry y quien admitió haberle inyectado la sustancia, todavía espera su sentencia.

¿De qué murió Matthew Perry?

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023 a los 54 años. La autopsia determinó que el actor falleció por los efectos agudos de la ketamina, combinados con otros factores que provocaron que perdiera el conocimiento y se ahogara en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles.

El actor había hablado públicamente durante años sobre sus problemas de adicción y su proceso de rehabilitación tras el éxito mundial de la serie Friends.

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