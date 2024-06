Los actores Macaria y Moisés Suárez, quienes dan vida al matrimonio López Pérez en Vecinos, visitaron el estudio de Despierta, de N+, para compartir detalles sobre la nueva temporada de la serie, que se estrenará en Las Estrellas este domingo 9 de junio de 2024, a las 19:30 horas.

Esta será la temporada número 19 de la exitosa serie, que se ha convertido en un auténtico clásico para las familias mexicanas, y de acuerdo con Macaria, contará con todos los elementos para que el público disfrute del programa.

Con casi dos décadas al aire, los personajes de Vecinos son parte ya de la cultura popular mexicana, algo que, de acuerdo con el propio Moisés Suárez, ya es algo normal.

Me he encontrado con Arturos, me dicen: 'mi esposo es Arturo' o 'yo le digo Arturo'. Digo yo: '¡Hola, tocayo! ¿Cómo estás?', así que hay muchos Arturos también.