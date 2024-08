Bruno Mars en México 2024: Posible Setlist y Duración de Conciertos en Estadio GNP Seguros

La espera terminó y tras varios meses de cerrado, el Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol, reabrirá sus puertas en esta nueva etapa, en la que Bruno Mars será el primero en presentarse en el renovado recinto.

El intérprete de de canciones como When I Was Your Man y Locked Out of Heaven ofrecerá tres conciertos en el inmueble capitalino los días 8, 10 y 11 de agosto.

¿Cuál es el posible setlist de Bruno Mars para conciertos en CDMX?

Si eres de las personas que tendrán la fortuna de asistir a uno de estos conciertos, te dejamos el posible setlist que Bruno Mars interpretará durante sus presentaciones.

24K Magic I Took your Phones Away Finesse Liquor Store Blues Money (That's what I want) / Billionaire Perm Calling All My Lovelies / Wake Up in the Sky Pure Imagination Versace on the Phone It will Rain Marry You Runaway Baby Fuck You / Young, Wild and Free / Grenade / Talking to the Moon / Nothin' on You / Leave the Door Open When I Was Your Man Locked Out of Heaven Just the Way You Are Uptown Funk

¿Cuánto durarán los conciertos de Bruno Mars en CDMX?

De acuerdo con información del portal especializado Setlist.fm, se prevé que los conciertos de Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros tengan una duración aproximada de una hora con 40 minutos.

Este cálculo se basa en la duración de los conciertos que el cantante presentó como parte de su residencia en Las Vegas, Estados Unidos, el mes pasado.

