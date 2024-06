¡Adiós al Foro Sol! Este Será el Nuevo Nombre del Inmueble

En medio de la renovación que se realiza en el Foro Sol, la promotora Ocesa informó que el inmueble ubicado al interior del Autódromo Hermanos Rodríguez ya no llevará este nombre para dar paso a una nueva era.

¿Cuál será el nuevo nombre del Foro Sol?

A través de un comunicado, la operadora del recinto informó que logró un acuerdo Ocesa con la aseguradora GNP para que el inmueble ahora lleve por nombre Estadio GNP Seguros.

De acuerdo con la empresa, el Estadio GNP Seguros recibirá el primer concierto con su nuevo nombre el próximo 10 de agosto de 2024. El artista encargado de inaugurar esta nueva etapa del emblemático inmueble será revelado a las 16:00 horas de hoy, 18 de junio.

Alejandro Soberón, CEO de Ocesa, señaló que con la renovación en su imagen y marca, el ahora Estadio GNP Seguros se mantendrá como "referente a nivel global" para la realización de espectáculos musicales.

Las mejoras que llegan al Estadio GNP Seguros

De acuerdo con los primeros detalles brindados por Ocesa, el Estadio GNP Seguros contará con capacidad para 65 mil personas, y entre sus nuevas mejoras destaca la implementación de butacas y asientos más cómodos, dejando atrás las gradas de concreto que tuvo el inmueble por 30 años.

Además, se abrirán baños más cómodos, nuevas zonas para el consumo de alimentos y bebidas, así como zonas de hospitalidad para público general y corporativos. El inmueble también contará con 280 pantallas de última generación para mejorar la visualización de los espectáculos hacia el interior y brindar información a los asistentes.

También se instalarán elevadores panorámicos y se habilitarán espacios especiales para personas con discapacidad.

La remodelación cuenta con la modernización de la infraestructura de agua, electricidad, datos y telefonía, y se incorporarán elementos sustentables, como una nueva cubierta para captación de agua y una cisterna para su almacenaje y aprovechamiento.

¿Quiénes serán los primeros en presentarse en el Estadio GNP Seguros?

Aunque se tiene previsto un anuncio para hoy a las 16:00 horas sobre la reinauguración del recinto, ya existen otros conciertos confirmados en el inmueble para esta nueva era.

Hasta el momento, el Estadio GNP Seguros tiene programados los conciertos de Feid, Natanael Cano, Caifanes, Metallica, Eric Clapton, The Killers, Blink-182, Iron Maiden, Los Fabulosos Cadillacs, Morat y Twenty One Pilots.

Durante su etapa como Foro Sol, el recinto recibió a leyendas como Madonna, Paul McCartney, U2, Muse, Coldplay, The Cure, Metallica, The Killers, Dua Lipa, Billie Eilish, The Strokes, y muchos más.

Con información de N+

