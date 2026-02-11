¿Superará a Lady Gaga? Shakira Ofrecerá Megaconcierto Gratis en Río de Janeiro, Brasil

Siguiendo los pasos de Madonna y Lady Gaga, la superestrella colombiana Shakira ofrecerá un megaconcierto gratuito en la emblemática playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

La confirmación llegó este miércoles por parte de las autoridades locales. “Las caderas no mienten y la alcaldía de Rio confirma: Shakira en Copacabana”, publicó el gobierno carioca en X, en un guiño a su éxito global Hips Don’t Lie.

Shakira Emociona a Fans al Cantar Junto a sus Hijos en Concierto de Buenos Aires

¿Cuándo será el megaconcierto de Shakira en Copacabana?

Las autoridades de Río, confirmaron que el evento masivo se realizará el próximo 2 de mayo de 2026.

La cantante será la protagonista del evento “Todo mundo no Rio”, una serie de espectáculos multitudinarios que en años recientes han convertido a Copacabana en uno de los escenarios al aire libre más grandes del mundo.

En 2024, Madonna reunió a 1,6 millones de personas, mientras que en 2025 Lady Gaga convocó a 2,1 millones, según cifras de la agencia municipal Riotur. Con estos antecedentes, se espera que la presentación de Shakira vuelva a congregar a millones de asistentes frente al imponente palco instalado sobre la arena.

A lo largo de los años, por ese mismo escenario han pasado leyendas como The Rolling Stones, Stevie Wonder y Rod Stewart, consolidando a Copacabana como un punto neurálgico de conciertos históricos.

Fin a semanas de rumores

El anuncio oficial pone fin a semanas de especulaciones sobre quién encabezaría la nueva edición del evento. El alcalde de Río, Eduardo Paes, había alimentado la expectativa al publicar en redes sociales videos creados con inteligencia artificial en los que aparecía junto a Shakira y otras estrellas internacionales como Britney Spears, Bono, Beyoncé, Justin Bieber y Rihanna.

Finalmente, la intérprete colombiana fue la elegida para liderar el espectáculo de 2026.

