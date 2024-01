Shannen Doherty, Actriz de Beverly Hills 90210 Alista su Funeral, en Vida

Shannen Doherty, quien fue parte del elenco de Beverly Hills 90210, reveló que el cáncer que le fue detectado en 2015 llegó a fase 4 e hizo metástasis en algunas partes del cuerpo, incluyendo cerebro y huesos.

La actriz señaló que en 2017 entró a fase de remisión, pero en 2019, la enfermedad regresó y evolucionó progresivamente hasta alcanzar la fase 4, la última de la enfermedad.

Durante el capítulo más reciente de su podcast, Let's be clear, compartió algunas de sus últimas voluntades, y entre ellas reveló cómo quiere que se lleve a cabo su funeral.

Lo importante es que no quiero morir demasiado pronto, aún tengo muchas metas por conseguir. Eso me pesa mucho porque pienso que no he recaudado el dinero suficiente para combatir al cáncer.