'Super Mario Galaxy' Ya Tiene Calificación en Rotten Tomatoes: ¿Es un Éxito o una Decepción?

El estreno de Super Mario Galaxy, la película, está a la vuelta de la esquina, y muchos espectadores quieren saber qué piensan los críticos de Rotten Tomatoes antes de darle (o no) una oportunidad a la cinta en el cine.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la película cuenta la historia de Mario y Luigi, los dos hermanos plomeros a los que ya conocemos, quienes se dedican a resolver problemas cotidianos en el Reino Champiñón, su nuevo hogar.

Mientras ayudan a la princesa Peach e intentan reformar a un diminuto Bowser que está encarcelado, conocen a un nuevo compañero: Yoshi.

Sin embargo, la fiesta de cumpleaños de la princesa Peach desencadena una aventura galáctica que envía a Mario y Luigi al espacio para detener los malvados planes de Bowser Jr. y salvar a Rosalina.

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¿Cuál es la calificación de 'Super Mario Galaxy', la película en Rotten Tomatoes?

Al parecer la historia galáctica de Mario y Luigi y el elenco lleno de estrellas que da voz a los personajes, entre quienes se encuentran Anya Taylor-Joy, Brie Larson y Jack Black, no logró convencer a la crítica.

A un día del estreno, la cinta ya cuenta con 76 reseñas en Rotten Tomatoes, una de las concentradoras de críticas más prestigiosas del mundo. Y desafortunadamente, la película debutó con una calificación negativa.

Super Mario Galaxy cuenta con solo el 49% de las reseñas positivas.

Imagen: Rotten Tomatoes

Algunos críticos destacan que la película cuenta con una trama confusa. La crítica Dana Han-Klein subrayó que "todo son misiones secundarias" y que las referencias no compensan la poca sustancia de la trama.

Mike Massie dijo que: "Es apta para el público infantil, pero probablemente dejará a los espectadores adultos preguntándose cuál era el sentido de todo esto·.

Sin embargo, no todo son opiniones negativas, los comentarios a favor de la película pusieron énfasis en los guiños y referencias, y aseguraron que los fans nostálgicos de Nintendo la van a amar.

Super Mario Galaxy, la película, llega a los cines mexicanos este 1 de abril.

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