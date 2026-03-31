'Super Mario Galaxy' Ya Tiene Calificación en Rotten Tomatoes: ¿Es un Éxito o una Decepción?
Daniela Salazar N+
Los críticos de Rotten Tomatoes ya tienen un veredicto para la película de Super Mario Galaxy. Te contamos qué opinaron de la cinta que se estrena este 1 de abril.
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El estreno de Super Mario Galaxy, la película, está a la vuelta de la esquina, y muchos espectadores quieren saber qué piensan los críticos de Rotten Tomatoes antes de darle (o no) una oportunidad a la cinta en el cine.
De acuerdo con la sinopsis oficial, la película cuenta la historia de Mario y Luigi, los dos hermanos plomeros a los que ya conocemos, quienes se dedican a resolver problemas cotidianos en el Reino Champiñón, su nuevo hogar.
Mientras ayudan a la princesa Peach e intentan reformar a un diminuto Bowser que está encarcelado, conocen a un nuevo compañero: Yoshi.
Sin embargo, la fiesta de cumpleaños de la princesa Peach desencadena una aventura galáctica que envía a Mario y Luigi al espacio para detener los malvados planes de Bowser Jr. y salvar a Rosalina.
¿Cuál es la calificación de 'Super Mario Galaxy', la película en Rotten Tomatoes?
Al parecer la historia galáctica de Mario y Luigi y el elenco lleno de estrellas que da voz a los personajes, entre quienes se encuentran Anya Taylor-Joy, Brie Larson y Jack Black, no logró convencer a la crítica.
A un día del estreno, la cinta ya cuenta con 76 reseñas en Rotten Tomatoes, una de las concentradoras de críticas más prestigiosas del mundo. Y desafortunadamente, la película debutó con una calificación negativa.
Super Mario Galaxy cuenta con solo el 49% de las reseñas positivas.
Algunos críticos destacan que la película cuenta con una trama confusa. La crítica Dana Han-Klein subrayó que "todo son misiones secundarias" y que las referencias no compensan la poca sustancia de la trama.
Mike Massie dijo que: "Es apta para el público infantil, pero probablemente dejará a los espectadores adultos preguntándose cuál era el sentido de todo esto·.
Sin embargo, no todo son opiniones negativas, los comentarios a favor de la película pusieron énfasis en los guiños y referencias, y aseguraron que los fans nostálgicos de Nintendo la van a amar.
Super Mario Galaxy, la película, llega a los cines mexicanos este 1 de abril.
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