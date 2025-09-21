Tom Holland Sufre Conmoción Cerebral: Lo Hospitalizan de Emergencia Tras Accidente

Tom Holland fue hospitalizado en Glasgow debido a que sufrió un accidente durante el rodaje de Spider-Man 4.

El actor sufrió una conmoción cerebral mientras se encontraba grabando la película en Reino Unido.

De acuerdo con Deadline, el rodaje de la cinta fue suspendido el viernes pasado, pero apenas trascendió que Holland fue hospitalizado brevemente debido a que el accidente le provocó una conmoción cerebral leve.

Una fuente cercana a la producción confirmó a medios locales que Holland se tomará un descanso de la grabación "por precaución".

El incidente ocurrió debido a una maniobra que salió mal, cuenta el medio británico The Sun, y Deadline señaló que nadie más resultó herido durante el hecho.

¿Cuándo se estrena Spider-Man 4?

Spider-Man: Brand New Day fue agregada al calendario de estrenos de Sony para el verano de 2026.

Se prevé que la cuarta entrega de la saga de Marvel protagonizada por Holland, se estrene en julio de 2026.

ODSB/CLS