Revocan Prisión al Actor Pascacio López, Señalado por Violencia contra Vanessa Bauche

La batalla legal entre el actor Pascacio López y la actriz Vanessa Bauche sumó un nuevo capítulo luego de que un tribunal revocara la sentencia de un año de prisión que había sido dictada contra el actor por el caso de violencia denunciado por la actriz desde 2020.

De acuerdo con la resolución de la Segunda Sala del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el actor ya no deberá cumplir pena en prisión y, en cambio, tendrá que realizar 30 días de trabajo comunitario y pagar poco más de 7 mil pesos como reparación por daño psicológico.

¿Qué pasó entre Pascacio López y Vanessa Bauche?

El caso inició durante las grabaciones de la serie Guerra de vecinos, producción en la que ambos participaron. Bauche denunció a López por presuntos actos de violencia contra la dignidad de las personas y abuso sexual, asegurando que el actor le gritó en el set y la besó en una escena que, según su versión, no estaba contemplada en el guion.

La resolución judicial representa un giro respecto al fallo emitido en febrero pasado, cuando se informó que Pascacio López había sido condenado a un año de prisión, además del pago de una compensación económica.

En aquel momento, Vanessa Bauche calificó el fallo como un precedente histórico para la industria audiovisual mexicana.

Tras conocerse la nueva sentencia, el actor declaró que también impugnará la resolución.

Hasta el momento, Vanessa Bauche no ha emitido una postura pública sobre la revocación de la pena de prisión.

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