'Tu Vida Es Mi Vida': ¿Cuándo se Estrena la Novela y Cuál es su Elenco?

Fue presentada oficialmente la telenovela Tu vida es mi vida, protagonizada por Susana González y Valentino Lanús, en el Foro 1 de la 'Fábrica de Sueños', en Televisa San Ángel.

Esta nueva historia comenzará a transmitirse el próximo lunes 15 de enero a las 6:30 de la tarde, por la señal de Las Estrellas. Por esta razón, los protagonistas afirmaron sentirse sumamente entusiasmados:

Susana González y Valentino Lanús darán vida a Paula y Pepe, respectivamente, pareja a la que describen como "fuera de serie".

Pero, como pasa en toda historia de amor, los protagonistas deberán enfrentarse a villanos que pondrán a prueba su relación.

Además de Susana González y Valentino Lanús en los papeles protagónicos, Sofía Rivera Torres, Lisardo, Elsa Ortiz, Juan Soler, Pedro Moreno, Laura Flores, Roberto Mateos, Pablo Valentín, Eduardo Liñán, Marcos Montero y Romina Poza también integran el elenco de esta producción.

Por su parte, Juan Soler habló del papel relevante que le corresponde en este dtrama televisivo:

Me gusta mucho lo que vi, me gusta mucho lo que estoy haciendo. Es un personaje que está viviendo cosas que no me gustaría vivir en mi vida personal