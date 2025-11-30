“Soy una mujer que ha vivido dolor”, La Última Publicación de Raquel Escalante Antes de Morir

La noticia del fallecimiento de Raquel Escalante, presentadora de televisión y figura reconocida en certámenes de belleza, generó una ola de mensajes de cariño en redes sociales. Raquel Escalante murió este 28 de noviembre a los 28 años. La muerte ocurre tras enfrentar una lucha contra el cáncer de cérvix y una insuficiencia renal.

En medio del duelo, los seguidores recuerdan el mensaje que la ex Miss Guatemala Intercontinental dejó en su perfil de Instagram. El 3 de abril de 2025, Raquel Escalante posteó la última publicación en la plataforma.

Este post incluyó una serie de fotografías donde se aprecia a la presentadora en una sesión de fotos acompañada de un mensaje que llega al corazón tras su fallecimiento.

La lucha de Raquel conmovió a los seguidores de la conductora de televisión

El mensaje sobre levantarse toma un significado al considerar la batalla de salud que Raquel Escalante enfrentó. La lucha de la presentadora contra el cáncer de cérvix comenzó en febrero de 2024.

Después de que le detectaron la enfermedad, Raquel Escalante utilizó sus plataformas para compartir detalles del proceso. Ella relató en redes que el cáncer había regresado después de una etapa de remisión. Aseguró que el camino que tenía enfrente sería difícil. No obstante, Raquel Escalante manifestó su disposición a enfrentar el proceso.

La enfermedad avanzó agresivamente. Para enero de 2025, Raquel Escalante solicitó apoyo económico a sus seguidores para cubrir los gastos médicos que la atención requería.

La presentadora, además de la lucha contra el cáncer, esperaba un trasplante de riñón, pues continuaba su tratamiento mientras esperaba este procedimiento médico. La muerte de la modelo se suscitó luego de esta lucha contra el cáncer y la insuficiencia renal.

La televisora para la cual Raquel Escalante trabajó confirmó la noticia del deceso. La televisora despidió a la presentadora con un mensaje que destacó la luz que ella transmitió dentro y fuera de la pantalla.

¿Quién era Raquel Escalante?

Originaria de Santa Rosa, Guatemala, Raquel Escalante consolidó una trayectoria en la televisión de Guatemala y en el ámbito de los concursos de belleza.

Desde temprana edad Raquel Escalante participó en certámenes internacionales de belleza. Su carrera incluyó varias etapas de reconocimiento.

En 2017, Raquel Escalante obtuvo la posición de cuarta finalista en Miss City Tourism World y participó también en la final de Miss Tourism World, un evento que se desarrolló en China.

Uno de los logros más grandes de su trayectoria llegó en el año 2021. En ese momento, Raquel Escalante fue coronada Miss Guatemala Intercontinental. Este título la consolidó como una de las representantes más queridas de su país. Además de estos logros en concursos de belleza, Raquel Escalante desarrolló una carrera como presentadora de televisión en Guatemala.

¿Cuál fue el último mensaje de Raquel Escalante antes de morir?

El último mensaje que Raquel Escalante compartió con el público fue en abril de 2025 y no fue un texto sobre el modelaje o la apariencia física, fue de fortaleza y dependencia espiritual.

Raquel Escalante escribió que no se veía a sí misma como una modelo en una foto. Escribió "Soy una mujer que ha vivido dolor, que ha enfrentado miedo y que aún así, elige seguir brillando", esto en medio de su lucha contra el cáncer.

La famosa escribió: "cuerpo, alma y espíritu en manos de Dios. Y si esta imagen toca tu corazón, que sea un recordatorio de que tú también puedes levantarte, una y otra vez”

Un recordatorio de que las personas pueden levantarse, una y otra vez. Un pensamiento que describe la forma en que la presentadora afrontó el camino que recorrió durante sus últimos meses mientras luchaba contra el cáncer.

