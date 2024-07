Wendy Guevara Aclara si tiene Pleito con ‘Las Pérdidas’

Wendy Guevara aclaró en exclusiva si tiene algún pleito con ‘Las Perdidas’, como se rumora en redes sociales. Además, contó cómo lidia ante los ataques por ser una mujer trans.

Noticia relacionada: Wendy Guevara y Juan Pablo Medina Protagonizan Pelea durante Concierto de Madonna

Aunque el éxito no le ha faltado, Wendy Guevara ha sido objeto de críticas en las redes sociales. Al respecto, la influencer comentó que lo que opinen sus detractores no le preocupa, mientras ella tenga trabajo:

Trato de no hacer caso. Vivo mi vida muy tranquila. Hasta ahora no me ha faltado un taco en mi mesa. No le ha faltado a mi familia nada y yo con eso soy feliz. Si la gente se burla, que Dios los bendiga.