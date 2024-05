Wendy Guevara, Operada de Emergencia; Esta es la Última Actualización de su Estado de Salud

Wendy Guevara tuvo que ser operada de emergencia para evitar una posible pancreatitis luego de que presentara dolores abdominales y tuviera que acudir a una clínica en León, Guanajuato, por lo que sus papás se mostraron preocupados y pidieron oraciones para su hija. Acá te decimos cuál es su estado de salud.

A través de sus historias de Instagram, la ganadora de La Casa de los Famosos México dio a conocer que se preparaba para ingresar al quirófano luego de que desde hace algunos días había estado presentando un dolor severo en el costado del torso, lo que le impedía realizar ciertos movimientos.

Wendy reveló que tras acudir al hospital los médicos descubrieron que tenía una piedra en las vías biliares que podía migrar hacia el páncreas lo cual aumenta el riesgo de desarrollar una pancreatitis, por lo que tenía que entrar a cirugía de inmediato.

“Seguimos aquí, les cuento, tengo una piedra en las vías biliares de la vesícula, que quiere migrar hacia el páncreas, por eso me duele muchísimo. Me dijo el doctor, ¿cómo es posible que puedas aguantar tanto dolor?”, explicó la integrante de 'Las Perdidas'.

El doctor me dijo que me van a hacer una laparoscopia, porque si esa piedra se me va para el páncreas me puede dar una pancreatitis y eso es gravísimo. Vamos a ver si me operen aquí o si no hay chance, que me lleven a otro hospital