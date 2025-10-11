La Reacción de Wendy Guevara Tras Enterarse del Asesinato de Fede Dorcaz

Durante una transmisión en vivo a través de redes sociales, la influencer y ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, reaccionó con evidente sorpresa y consternación al enterarse del asesinato del joven argentino Fede Dorcaz.

La noticia del asesinato de Dorcaz, ocurrido en la Ciudad de México, sacudió a sus seguidores y a varias figuras del medio artístico. Wendy, quien ha mantenido una presencia constante en los medios tras su triunfo en el reality show de Televisa, se encontraba transmitiendo en vivo cuando sus seguidores comenzaron a comentarle sobre el trágico suceso.

Al indagar en ese momento lo ocurrido, expresó visiblemente afectada: “Se murió. Sí, es Fede. Mira, hace 20 horas estaba en Televisa. Oye, bebé, eh, ¿cómo estás? Oye, vi lo de Fede. Es que yo le hablo bien, hace poquito lo tuvimos Nicole y yo en nuestro podcast...”.

Fede Dorcaz era un joven artista emergente que había comenzado a ganarse un lugar en la escena musical latina. Recientemente había participado en grabaciones en Televisa, incluso en espacios como el matutino Hoy y en segmentos relacionados con Las Estrellas Bailan en Hoy, formato que integra a celebridades en competencias de baile.

Su presencia en estos programas había sido bien recibida por el público, y su carisma le estaba abriendo puertas en México.

La repentina y violenta muerte de Dorcaz generó conmoción entre quienes lo conocieron, incluida Wendy, quien recordó con cariño su paso por el podcast que comparte con Nicole, otra exintegrante de La Casa de los Famosos.

El caso se encuentra en investigación por las autoridades, mientras colegas, amigos y seguidores del artista lamentan su pérdida. La reacción de Wendy Guevara se volvió viral rápidamente, reflejando el impacto que Fede dejó en quienes lo trataron, aunque fuera por poco tiempo.

¿Qué pasó con Fede Dorcaz?

De acuerdo con testigos consultados por N+, tres personas estaban asaltando a automovilistas que transitaban por la lateral del Anillo Periférico.

En ese momento, Fede Dorcaz se habría opuesto al atraco e intentó escapar; sin embargo, el tráfico le impidió avanzar, y uno de los delincuentes logró alcanzarlo, disparándole en el cuello y dejándolo gravemente herido.

A pesar de la gravedad de la herida, el cantante logró descender de su vehículo en busca de ayuda.

Fue un taxista quien se acercó para auxiliarlo, pero al revisar su estado, se dio cuenta de que Dorcaz ya no presentaba signos vitales. Minutos después, elementos de la policía capitalina arribaron al lugar de los hechos, donde confirmaron que el joven artista ya había fallecido.

