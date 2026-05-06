Muere Querida Actriz que Participó en “Rebelde” y "Clase 406"

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer el fallecimiento de una reconocida actriz mexicana por su participación en telenovelas como Rebelde y Clase 406, quién falleció el pasado 4 de mayo a los 73 años.

A través de su cuenta oficial en X, la ANDI confirmó el deceso de la intérprete Xóchitl Vigil, a quien describió como una figura con una sólida trayectoria tanto en la televisión como en el doblaje.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, expresó la organización en su mensaje.

Así Se Despide Rebelde de los Escenarios

Participó en Clase 406 y Rebelde

Xóchitl Vigil dejó una huella importante en la industria del entretenimiento en México, especialmente por su versatilidad frente a las cámaras y su trabajo en distintos formatos televisivos. Alcanzó notoriedad desde la década de 1970 con el programa Hogar dulce hogar, donde compartió escena con el actor César Bono, quien más tarde sería su esposo durante más de una década.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran producciones como ¡Ah, qué Kiko!, Mujer, casos de la vida real y Doctor Cándido Pérez. Además, formó parte de exitosas telenovelas juveniles como Clase 406 y Rebelde, donde interpretó a la madre del personaje “Lupita”, papel que dio vida la actriz y cantante Maite Perroni.

El fallecimiento de Xóchitl Vigil representa una pérdida para el medio artístico nacional, donde será recordada por su talento, disciplina y contribución a la televisión mexicana.

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