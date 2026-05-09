¿A Qué Hora Es el Concierto Gratis de Amanda Miguel Mañana 10 de Mayo en Ecatepec, Edomex?

La cantante Amanda Miguel ofrecerá un concierto gratuito en Ecatepec, Estado de México, como parte de los festejos organizados por el gobierno municipal para celebrar el Día de las Madres 2026.

La presentación se llevará a cabo el domingo 10 de mayo a las 17:00 horas en la Explanada Municipal de Ecatepec, ubicada en el corazón de San Cristóbal Centro.

El evento forma parte de las actividades oficiales con las que el Ayuntamiento busca reconocer y consentir a las madres del municipio en una de las fechas más importantes del año en México.

Amanda Miguel, intérprete de éxitos como “Él me mintió”, “Castillos” y “Mi buen corazón”, será la artista principal de la jornada y se espera que reúna a miles de asistentes que podrán disfrutar de su música de manera totalmente gratuita.

Además del concierto estelar, el programa contempla la participación de las Musas Sonideras y del grupo Los Galaxia, quienes pondrán ambiente a la celebración antes de la presentación de Amanda Miguel.

Evento Gratuito

Las autoridades municipales recomendaron a los asistentes llegar con anticipación para asegurar un buen lugar, ya que se prevé una gran afluencia de personas.

El acceso será libre para todo público, por lo que familias completas podrán disfrutar de este espectáculo musical en honor a las madres de Ecatepec.

Con este concierto, el municipio se suma a las celebraciones del 10 de mayo con un evento masivo y gratuito encabezado por una de las voces más emblemáticas de la música en español.

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