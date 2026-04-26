A Seis Días del Ataque en Teotihuacán, Dos Heridos de Bala Siguen Hospitalizados

A 6 días del ataque con arma de fuego ocurrido en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, dos lesionados de bala continúan hospitalizados.

Una mujer colombiana permanece en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, perteneciente al IMSS Bienestar, mientras que este fin de semana, un menor fue dado de alta del mismo hospital, debido a que presentó evolución favorable, reportaron autoridades sanitarias.

En tanto, un hombre, de 42 años, permanece hospitalizado en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE y es reportado como estable.

Afuera de la institución médica, permanece una patrulla de la Policía de Investigación de la Ciudad de México.

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¿Qué pasó en las pirámides de Teotihuacán el 20 de Abril 2026?

Dos personas, entre ellas el agresor, murieron y otras 13 resultaron heridas este lunes tras un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los destinos turísticos más visitados de México.

El atacante, identificado por el Gobierno Federal como Julio César Jasso, de nacionalidad mexicana, se suicidó tras perpetrar el ataque. La otra víctima mortal es una mujer de origen canadiense.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que entre las personas lesionadas se encuentran seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos (incluido un niño de seis años), dos brasileños, un canadiense y un ciudadano ruso.

Difunden Nuevo Video de Julio César Jasso Previo al Ataque

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