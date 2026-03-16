Globo Aerostático cae en Teotihuacán y Deja a una Pareja Británica Lesionada

Un accidente de aviación ocurrió esta mañana en Teotihuacán, Estado de México, cuando un globo aerostático de la empresa Globos Aerostáticos México cayó tras rozar cables de energía eléctrica. Los dos pasajeros a bordo, un matrimonio originario de Londres, resultaron lesionados.

¿Qué pasó y cuándo? Los primeros minutos del accidente

El incidente ocurrió este lunes 16 de marzo de 2026, alrededor de las 09:10 horas, en la calle Cruz de la Misión, colonia San Lorenzo Tlamimilolpan, en el municipio de Teotihuacán.

Según el reporte policial, el piloto Santiago Torres, al mando del globo, rozó cables de luz eléctrica y perdió el control de la aeronave, lo que provocó su caída con dos pasajeros a bordo.

Los afectados fueron identificados como Clare Wolstenholme, mujer de 43 años, y Nicholas Wright, de 49, su esposo. Ambos tienen residencia en Londres, Reino Unido.

Dos turistas heridos: ¿quiénes son y cómo fueron atendidos?

La primera unidad en llegar al lugar fue la de la Policía Municipal de Teotihuacán, a cargo del oficial Carlos Alberto Aguilar Aguilar, quien actuó como primer respondiente. Poco después arribó el paramédico Samuel Ortega con otra unidad de Protección Civil de Teotihuacán, identificada como PC-06, para brindar atención a los lesionados.

Los pasajeros declararon ante las autoridades que el accidente se originó cuando el piloto rozó los cables del tendido eléctrico y perdió el control del globo. Ambos turistas recibieron atención en el lugar; Clare Wolstenholme fue trasladada posteriormente a la Clínica Particular Juquila, ubicada en la Colonia Centro del municipio de Teotihuacán, para recibir atención médica adicional.

El reporte no especifica el estado de salud de Nicholas Wright ni si fue trasladado a alguna unidad médica.

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CT